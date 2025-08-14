Una mujer que ha visitado ya 90 países revela cuál es el único al que siempre quiere regresar: “Me sorprendió la cantidad de cosas que hay para hacer”

Jamie Davis Smith durante uno de sus viajes a Islandia. (Jamie Davis Smith)

¿Quién no ha soñado alguna vez con visitar infinidad de lugares? Son muchos los que, a menudo, fantasean con la idea de descubrir otras culturas, gastronomías y riquezas monumentales. Pero lo cierto es que, para conseguirlo, es necesario tener cierta capacidad económica. No obstante, hay quienes lo han logrado, como es el caso de Jamie Davis Smith, una mujer estadounidense que ya ha viajado a un total de 90 países. Ahora revela cuál es el único al que siempre quiere volver, después de que le sorprendiera por “la cantidad de cosas que hay que hacer”.

Por el momento, no tiene pensado poner fin a su aventura y su objetivo es seguir recorriéndose el mundo. “¿Por qué volver a ver el Coliseo si todavía no conozco las Pirámides de Egipto o la Antártida?”, se pregunta. Y es que, tal y como reconoce en una entrevista en el medio Business Insider, no le gusta visitar dos veces el mismo país. Sin embargo, hay uno al que no le importa hacerlo: Islandia. Allí ha regresado en tres ocasiones y, de hecho, tiene pensado hacerlo de nuevo.

Las cascadas, las aguas termales y los glaciares le “conquistaron”

Jamie siempre tuvo interés por visitar Islandia, aunque la decisión de hacerlo la tomó después de la insistencia de una amiga cercana. Ella se encargó de planificar los detalles y transmitió el entusiasmo por descubrir los paisajes de cascadas, aguas termales, glaciares y campos de lava. La cercanía geográfica también influyó en la elección: Islandia se encuentra a menos de cinco horas en avión desde la Costa Este de Estados Unidos.

El primer contacto con el país se produjo en Reikiavik, la capital situada más al norte del mundo. En el centro histórico destaca una avenida pintada con los colores del arcoíris, símbolo visible de su apertura y hospitalidad.

Según relata la mujer, Reikiavik demuestra su identidad a través de tiendas, museos de arte, historia y cultura local, así como espacios poco convencionales, entre ellos un museo fálico y otro dedicado al punk rock en un antiguo baño subterráneo.

La oferta cultural se completa con propuestas singulares como el Lava Show, donde los visitantes observan lava auténtica, y el museo Perlan, que alberga una cueva de hielo artificial. La diversidad de actividades sorprende, sobre todo, considerando el tamaño reducido de la ciudad, que cuenta con menos de 140.000 habitantes.

Un viaje por las tradiciones del país

La estancia en Reikiavik podría haber sido suficiente, pero la curiosidad llevó a Jamie a explorar otros rincones del país. El recorrido comenzó en la Sky Lagoon, donde las aguas termales y un ritual de bienestar basado en tradiciones nórdicas ofrecieron una experiencia revitalizante frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana.

El itinerario incluyó una playa de arena negra con columnas de basalto modeladas por la actividad volcánica, la subida a un glaciar, el paso por detrás de una cascada de gran altura y el cruce de un puente que conecta las placas tectónicas de América del Norte y Europa.

La comida local se convirtió en otro de los grandes atractivos del viaje. El gusto nacional por los perritos calientes y el helado resulta evidente, pero la oferta gastronómica de Reikiavik incluye propuestas gourmet de alto nivel. Entre las sorpresas destacaron los pasteles, considerados superiores incluso a los disfrutados en París.

La interacción con los habitantes se caracterizó por la cordialidad. Islandia, reconocida por su clima de paz, se mostró a través de personas dispuestas a compartir y orgullosas de su entorno. Durante una velada en un restaurante, una invitación inesperada a contemplar la ciudad desde una mejor perspectiva terminó por reforzar la sensación de hospitalidad. El retorno se hizo difícil: la riqueza de paisajes, sabores y vínculos humanos generó una conexión con el país.

Tres veces no son suficientes: quiere volver

En un principio, la posibilidad de regresar a Islandia parecía poco probable ante la cantidad de destinos pendientes por conocer. Sin embargo, el regreso a Washington D.C. despertó el deseo de volver. “Los paisajes abiertos y tranquilos del país contrastaban con la rutina diaria marcada por el ritmo de la ciudad”, afirma.

La cancelación inesperada de un viaje familiar brindó la oportunidad de regresar, esta vez acompañada por sus hijos, a solo tres meses de la primera visita. El itinerario incluyó un crucero de expedición hacia el norte del país, con avistamientos de frailecillos y ballenas, el cruce del Círculo Polar Ártico y caminatas por montañas y campos de lava de una belleza inusual.

Cinco meses más tarde, una nueva visita le llevó a experimentar Islandia en invierno, motivado por el anhelo de observar la aurora boreal. El paisaje nevado transformó el entorno y permitió disfrutar fugazmente de ese fenómeno natural. La estancia incluyó además un recorrido por la vida nocturna de Reikiavik, desde bares en terrazas hasta locales dedicados al heavy metal, como Lemmy’s, en homenaje al vocalista de Motörhead. “Islandia siempre tiene algo diferente para ofrecer y alimenta el deseo de regresar”, manifiesta. Su próximo objetivo es presenciar una erupción volcánica.