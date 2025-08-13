Escándalos, espionaje y amores prohibidos: la serie sobre las dos familiares del rey Guillermo que desafiaron a la monarquía neerlandesa

El rey Guillermo Alejandro, junto a las princesas Margarita y Mabel en montaje de Infobae. (Fotos: Europa Press/EFE)

El anuncio de la serie Mabel & Margarita: Oranjebitter ha generado expectación en los Países Bajos y en el ámbito internacional, al prometer una visión inédita sobre los escándalos reales y secretos que han marcado a la monarquía neerlandesa en las últimas décadas. La producción, centrada en la vida de la princesa Mabel de Orange-Nassau y la princesa Margarita de Borbón-Parma, se presenta como un retrato de dos figuras que han desafiado las convenciones de la casa Orange y han protagonizado episodios controvertidos en la historia reciente de la familia real.

La serie, actualmente en desarrollo por Videoland, está a cargo del mismo equipo creativo responsable de Máxima, el drama sobre la reina consorte de los Países Bajos. Mabel & Margarita: Oranjebitter constará de cinco episodios y se inspira en hechos reales, con el objetivo de explorar las intrigas palaciegas, los amores prohibidos y las luchas de poder que han sacudido a la familia real neerlandesa. El estreno está previsto para después de la segunda temporada de Máxima, programada para 2026.

En el centro de la trama se encuentra la princesa Mabel de Orange-Nassau, cuñada del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima. Su vida ha estado marcada por la polémica desde su matrimonio en 2004 con el príncipe Friso, segundo hijo de la entonces reina Beatriz. La boda se vio envuelta en controversia cuando el gobierno neerlandés se negó a autorizarla, debido a que Mabel no habría sido completamente transparente sobre su relación pasada con Klaas Bruinsma, un conocido narcotraficante y figura del crimen organizado en Europa. Esta situación llevó a que Friso renunciara a sus derechos dinásticos, un hecho poco común en la historia de la monarquía neerlandesa.

El pasado de Mabel ha sido objeto de especulación durante años. Aunque ella siempre sostuvo que su vínculo con Bruinsma se limitó a encuentros ocasionales y paseos en yate, la serie sugiere que existió una relación romántica entre ambos, lo que añade una nueva dimensión al relato. Además, la figura de Mabel se ha visto rodeada de rumores sobre su supuesta colaboración con los servicios de inteligencia neerlandeses.

Mabel de Orange, junto a su suegra, la princesa Beatriz. (EFE)

El exagente Frits Hoekstra, en sus memorias, afirmó que Mabel trabajó como espía durante la década de los noventa, en el contexto de las negociaciones de Dayton que pusieron fin a la guerra en Bosnia. Estas afirmaciones, nunca confirmadas oficialmente, se relacionan con la presunta relación sentimental de Mabel con Mohammed Sacirbey, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia. Todos estos elementos contribuyen a la imagen compleja y enigmática de la princesa, que la serie busca explorar en profundidad.

“Guillermo es un ignorante”

Por su parte, la princesa Margarita Borbón-Parma, hija de la princesa Irene y prima hermana del rey Guillermo Alejandro, también ha protagonizado episodios de gran repercusión mediática. Su matrimonio en 2001 con Edwin de Roy van Zuydewijn, celebrado en contra de la voluntad de la familia real, desencadenó el llamado “Margarita-gate”. En 2003, Margarita denunció públicamente en la revista HP/De Tijd que la Casa Real había orquestado una campaña contra su esposo, incluyendo supuestas escuchas ilegales y la consulta indebida de su expediente de seguridad social. Estas acusaciones provocaron un escándalo nacional y tensaron aún más las relaciones familiares.

Durante ese periodo, Margarita realizó declaraciones polémicas sobre miembros de la familia real, calificando a su tía Beatriz de “borracha” y describiendo a Guillermo Alejandro como “ignorante que cree que Voltaire es una ciudad”. También afirmó que la reina Máxima mantenía una mala relación con su suegra.

La princesa Margarita de Borbón-Parma, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Tras la ruptura de su matrimonio con Edwin de Roy van Zuydewijn, Margarita buscó la reconciliación con la familia real, pidiendo perdón a su tía y a su primo. En 2008, contrajo matrimonio con Tjalling Siebe ten Cate, abogado del Dutch Bank y padre de sus dos hijas, Julia y Paola, aunque la pareja se separó años después. Actualmente, la relación entre Margarita y la princesa Beatriz es cordial, y ambas han aparecido juntas en actos públicos, aunque las acusaciones de espionaje continúan generando debate en la sociedad neerlandesa.

La serie Mabel & Margarita: Oranjebitter ha despertado opiniones encontradas entre expertos y periodistas especializados en la realeza. El analista Jeroen Snel ha señalado que “se trata de dos princesas con un pasado turbulento”, y considera que los elementos de sus historias personales ofrecen “ingredientes perfectos para una serie dramática de cinco episodios”. Snel también ha advertido que, aunque la producción promete captar la atención del público, tanto Mabel como Margarita han logrado estabilizar sus vidas y actualmente se mantienen alejadas de la controversia. Por el momento, la fecha exacta de estreno no se ha confirmado, pero todo indica que la serie verá la luz después de 2026, una vez emitida la segunda temporada de Máxima.

Con la promesa de revelar aspectos desconocidos y polémicos de la monarquía neerlandesa, Mabel & Margarita: Oranjebitter se perfila como una producción que podría transformar la percepción pública sobre la familia real y revivir algunos de sus episodios más oscuros, exponiendo las tensiones y secretos que han permanecido ocultos tras la fachada de la corona.