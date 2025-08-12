España

Veinticuatro años después de los atentados, Nueva York identifica a tres víctimas del 11-S gracias a los avances en las pruebas de ADN

Se trata de Ryan D. Fitzgerald, Barbara A. Keating y una tercera mujer cuyo nombre no ha sido revelado, identificados tras un proceso forense que ha analizado miles de fragmentos humanos desde 2001

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Las Torres Gemelas en llamas
Las Torres Gemelas en llamas después del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (EFE/JASON SZENES)

Las autoridades de Nueva York han anunciado la identificación de los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, casi 24 años después de la tragedia. Se trata de Ryan D. Fitzgerald, un operador de divisas de 26 años que trabajaba en Manhattan; Barbara A. Keating, una ejecutiva jubilada de 72 años; y una tercera mujer cuyo nombre no se ha hecho público a petición de su familia.

Según informó Sky News, la confirmación se produjo el pasado jueves 7 de agosto de 2025 y ha sido posible gracias a los avances en las pruebas de ADN aplicadas a restos humanos hallados en la zona cero.

Un proceso forense de dos décadas

El jefe del Instituto Forense de la ciudad, el doctor Jason Graham, explicó que los restos de Keating y de la tercera víctima fueron encontrados en 2001, mientras que los de Fitzgerald aparecieron en 2002. En declaraciones recogidas por Associated Press, Graham subrayó que el objetivo es seguir identificando a las víctimas “como una forma de honrar a los fallecidos”.

Desde los ataques, el equipo forense neoyorquino ha analizado decenas de miles de fragmentos humanos, en un trabajo que ha debido enfrentarse a los daños provocados por el fuego, la exposición al sol y las bacterias. Estos factores dificultaron la extracción y el análisis de material genético durante años, hasta que las técnicas de secuenciación y procesamiento de ADN permitieron nuevos avances.

“Un logro increíble”

Barbara Keating viajaba en el vuelo 11 de American Airlines, procedente de Boston y con destino Los Ángeles, cuando fue secuestrado por miembros de Al Qaeda y estrellado contra la torre norte del World Trade Center. Su hijo, Paul Keating, relató al New York Post que el perfil genético se obtuvo a partir de una brosa de pelo de su madre, y que la única otra pertenencia recuperada fue un fragmento de su tarjeta bancaria. “Es un logro increíble”, afirmó, reconociendo la perseverancia del equipo forense, que —en sus palabras— “lleva 24 años trabajando sin descanso” en este cometido.

Fitzgerald, por su parte, trabajaba para Fiduciary Trust International en la torre sur y cursaba un máster en comercio. Según recordó Newsday, llamó a su familia tras el impacto del primer avión para decir que estaba bien y que saldría del edificio. Era el mayor de tres hermanos y, según su madre, Diane Parks, había disfrutado plenamente del verano de 2001, “el último de su vida”, con viajes, regalos para su pareja y tiempo en restaurantes de Manhattan.

El presidente Bush en la
El presidente Bush en la Zona 0 el 14 de septiembre (@SecretService)

Barbara Keating había dedicado gran parte de su vida profesional a servicios sociales, dirigiendo la organización Big Brothers Big Sisters of South Middlesex, cerca de Boston, y participando activamente en su parroquia en Palm Springs, California, tras jubilarse. Fitzgerald, en cambio, representaba la juventud truncada: recién instalado en Manhattan, con planes de futuro y una prometedora carrera financiera.

Un 40% de las víctimas, aún sin identificar

Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11-S, de las cuales más de 2.700 en Nueva York. Sin embargo, cerca del 40% de las víctimas no han sido identificadas formalmente, según datos de las autoridades. Con estos tres nuevos casos, el número total de víctimas identificadas asciende a 1.653.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, recordó en un comunicado que el dolor por la pérdida de seres queridos “resuena a través de las décadas”, y expresó su esperanza de que las familias puedan hallar consuelo en la “dedicación incansable” del Instituto Forense. Adams, que trabajaba en las fuerzas de seguridad durante los atentados, afirmó comprender “profundamente el sentimiento de pérdida que tantas familias han vivido”.

Persistencia y memoria

La historia de estas identificaciones también es un recordatorio del enorme trabajo logístico que siguió a los atentados. Paul Keating destacó que la búsqueda implicó trasladar escombros desde seis manzanas del bajo Manhattan hasta Staten Island, donde se revisaron “milímetro a milímetro” durante años. “Nadie ha hecho algo así por mí o por mi familia nunca”, dijo al New York Post.

Noticias del día 12 de agosto del 2025

Las autoridades de Nueva York reiteraron su compromiso de seguir trabajando hasta identificar a todas las víctimas posibles. “Cada nueva identificación es testimonio de la promesa de la ciencia y del compromiso continuado con las familias, pese al paso del tiempo”, afirmó el doctor Graham.

La tragedia del 11 de septiembre sigue dejando huellas visibles y emocionales. Estos nuevos avances, aunque no borran el dolor, aportan un cierre parcial para tres familias más, que ahora cuentan con una confirmación largamente esperada.

Temas Relacionados

11-S11 de septiembreAtentadosTerrorismoNueva YorkEstados UnidosAviónVuelosForensesADNEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

Aceptar de facto el patrimonio, no liquidar los impuestos de sucesión o no revisar las cuentas del fallecido son algunos de los errores que destaca Manuel Hernández

Un abogado experto en herencias

Bruselas defiende el acuerdo arancelario con EEUU pese a no haber aún comunicado conjunto: “No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero sabemos que ocurrirá”

Ambas partes pactaron unos aranceles “del 15% a los productos europeos”, pero desde Europa todavía se espera que Washington concrete los detalles y mantenga los compromisos

Bruselas defiende el acuerdo arancelario

Ranking de Google en España: estas son las películas favoritas del momento

Con estas historias, Google busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking de Google en España:

Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración en una el blanqueo de dinero del narcotráfico

Entre los 13 detenidos se encuentra el líder de la banda motera United Tribuns, Stefan Milojevic

Detenido el exjefe de Estupefacientes

La cómica historia de dos familias de aves de distinta especie que se enfrentan por “la custodia” de un ganso bebé

El relato lleno de ternura, humor y rivalidad animal se viralizó, inspirando reflexiones sobre amor, resiliencia y vínculos más allá de la biología

La cómica historia de dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido el exjefe de Estupefacientes

Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares por su supuesta colaboración en una el blanqueo de dinero del narcotráfico

Más Madrid rechaza el plan de Almeida para urbanizar el entorno del Bernabéu financiado por el Real Madrid: “Es un nuevo episodio de ciudad a medida para los poderosos”

Detenidos en España dos fugitivos franceses con cuatro órdenes europeas: se enfrentan a 40 años de prisión por homicidio y tráfico de armas y drogas

Un camarero de Tordera critica que se le obligue a hablar en catalán: “Me encanta mi idioma, simplemente expongo una situación incómoda para el hostelero”

Detenido un trabajador de extinción por provocar el incendio que arrasó 2.200 hectáreas en Ávila

ECONOMÍA

Un abogado experto en herencias

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

Bruselas defiende el acuerdo arancelario con EEUU pese a no haber aún comunicado conjunto: “No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero sabemos que ocurrirá”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Hacienda comienza a devolver su dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978: a cada contribuyente le puede corresponder hasta 4.000 euros

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

DEPORTES

La propuesta de Tebas de

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”

Melania Rodríguez realiza un salto de récord en gimnasia artística y se cuelga la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de China

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida