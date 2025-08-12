El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos

Imagen de archivo de un vehículo de la marca china Bestune.

MG, BYD, Omoda, Jaecoo...En los últimos años, las marcas de coches chinas se han consolidado como una de las opciones más rentables a la hora de adquirir un vehículo nuevo en España. Uno de los ejemplos es la fabricante china Bestune, propiedad de la firma del gigante tecnológico Xiaomi, que ha irrumpido en el mercado con la llegada del modelo SUV Bestune T77, una propuesta que cuenta con un precio de salida de hasta 15.000 euros menos que modelos de históricas firmas europeas como el Volkswagen Tiguan.

En este contexto, el Bestune T77, que lleva pocas semanas a la venta, destaca por su estética contemporánea y dinámica, orientada tanto a la vida urbana como a los desplazamientos familiares. El maletero, de dimensiones generosas, responde a las necesidades de quienes requieren espacio para viajes o actividades de ocio, consolidando su perfil versátil. El interior, por su parte, incorpora asientos deportivos y un diseño que apuesta por la modernidad, reforzando la percepción de calidad y confort.

En el apartado mecánico, el Bestune T77 recurre a una configuración tradicional: un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,5 litros, equipado con turbo, que entrega 160 CV y un par máximo de 258 Nm. La tracción se dirige al eje delantero y la transmisión, de doble embrague y siete velocidades, permite manejo secuencial. Esta combinación proporciona un equilibrio entre prestaciones y eficiencia, con una velocidad máxima de 181 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. El consumo medio homologado se sitúa en 7,1 L/100 km, mientras que las emisiones alcanzan los 167 g/km de CO₂. Al no ser un coche híbrido, el vehículo cuenta con la etiqueta ambiental “C”.

Una opción asequible sin renunciar a la tecnología

En materia de seguridad, el Bestune T77 incluye faros LED inteligentes con función Smartbeam, control de crucero adaptativo, lector de señales de tráfico, aviso pre-colisión, detector de fatiga, sensores de aparcamiento traseros, freno de mano eléctrico, alarma y cámara de visión 360 grados.

La dotación de confort y tecnología abarca climatizador automático, techo solar panorámico eléctrico, tapicería en piel, asientos eléctricos y calefactables, acceso sin llave, arranque por botón, iluminación LED interior, instrumentación digital, sistema de navegación con pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad bluetooth y USB, función Mirror Screen, cristales tintados, retrovisores plegables y llantas de aleación de 19 pulgadas.

La estrategia de Bestune, al ofrecer un único nivel de acabado con una dotación tan extensa, busca simplificar la elección del cliente y maximizar el valor percibido. Esta política, unida a un precio de partida competitivo y la posibilidad de acceder a descuentos adicionales mediante financiación, ha posicionado al T77 como una opción relevante frente a la oferta de las marcas tradicionales, que han incrementado sus precios en los últimos años.