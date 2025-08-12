España

El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos

El Bestune T77 se perfila como una alternativa sólida para quienes buscan un SUV compacto sin renunciar a prestaciones ni a tecnología

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un vehículo de la marca china Bestune.

MG, BYD, Omoda, Jaecoo...En los últimos años, las marcas de coches chinas se han consolidado como una de las opciones más rentables a la hora de adquirir un vehículo nuevo en España. Uno de los ejemplos es la fabricante china Bestune, propiedad de la firma del gigante tecnológico Xiaomi, que ha irrumpido en el mercado con la llegada del modelo SUV Bestune T77, una propuesta que cuenta con un precio de salida de hasta 15.000 euros menos que modelos de históricas firmas europeas como el Volkswagen Tiguan.

En este contexto, el Bestune T77, que lleva pocas semanas a la venta, destaca por su estética contemporánea y dinámica, orientada tanto a la vida urbana como a los desplazamientos familiares. El maletero, de dimensiones generosas, responde a las necesidades de quienes requieren espacio para viajes o actividades de ocio, consolidando su perfil versátil. El interior, por su parte, incorpora asientos deportivos y un diseño que apuesta por la modernidad, reforzando la percepción de calidad y confort.

En el apartado mecánico, el Bestune T77 recurre a una configuración tradicional: un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,5 litros, equipado con turbo, que entrega 160 CV y un par máximo de 258 Nm. La tracción se dirige al eje delantero y la transmisión, de doble embrague y siete velocidades, permite manejo secuencial. Esta combinación proporciona un equilibrio entre prestaciones y eficiencia, con una velocidad máxima de 181 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos. El consumo medio homologado se sitúa en 7,1 L/100 km, mientras que las emisiones alcanzan los 167 g/km de CO₂. Al no ser un coche híbrido, el vehículo cuenta con la etiqueta ambiental “C”.

Una opción asequible sin renunciar a la tecnología

En materia de seguridad, el Bestune T77 incluye faros LED inteligentes con función Smartbeam, control de crucero adaptativo, lector de señales de tráfico, aviso pre-colisión, detector de fatiga, sensores de aparcamiento traseros, freno de mano eléctrico, alarma y cámara de visión 360 grados.

La dotación de confort y tecnología abarca climatizador automático, techo solar panorámico eléctrico, tapicería en piel, asientos eléctricos y calefactables, acceso sin llave, arranque por botón, iluminación LED interior, instrumentación digital, sistema de navegación con pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad bluetooth y USB, función Mirror Screen, cristales tintados, retrovisores plegables y llantas de aleación de 19 pulgadas.

La estrategia de Bestune, al ofrecer un único nivel de acabado con una dotación tan extensa, busca simplificar la elección del cliente y maximizar el valor percibido. Esta política, unida a un precio de partida competitivo y la posibilidad de acceder a descuentos adicionales mediante financiación, ha posicionado al T77 como una opción relevante frente a la oferta de las marcas tradicionales, que han incrementado sus precios en los últimos años.

Temas Relacionados

coches de EspanaChinaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

El propósito de ese acompañamiento era que la dirección conociera el itinerario y la clientela para poder organizar sustituciones por vacaciones o bajas, así como verificar el desempeño del trabajo

La Justicia ratifica el despido

Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 12 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Cómo vivir a más de 40 grados y no ser desagradable, según un experto en comunicación social: “Procuremos no hablar para no gastar energía”

Julio García Gómez ofrece pautas para reducir la irritabilidad y evitar discusiones durante la ola de calor y el resto del verano

Cómo vivir a más de

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro y la tasa duplica la media de la UE pese a la bajada en el último año

Este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y sirve para recordar la gran asignatura pendiente del Gobierno: 445.000 jóvenes menores de 25 años estaban desempleados en España en junio

Uno de cada cuatro jóvenes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El coche que es igual

El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos: xxx

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

ECONOMÍA

Uno de cada cuatro jóvenes

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro y la tasa duplica la media de la UE pese a la bajada en el último año

Con 362.000 metros cuadrados y unas 260 tiendas: así será el centro comercial más grande de Madrid

Jeques árabes, estrellas del deporte y magnates de Silicon Valley: los megayates que llegan a España este agosto

La brecha entre ingresos y precio de la vivienda se agrava en Europa: el alquiler puede llegar a consumir prácticamente el 100% del salario medio

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19