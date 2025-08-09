España

Pronóstico del clima en Zaragoza este 9 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este sábado en Zaragoza, España.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Zaragoza habrá un 0% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 41 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 47% y por la noche habrá una posibilidad del 2% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de país ibérico, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ZaragozaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: conoce el

Estas son las cinco partes de España en las que se bebe más vino: hay sorpresas

Un creador de contenido pone a prueba a un invitado para descubrir qué provincias lideran el consumo, según datos del Ministerio de Cultura

Estas son las cinco partes

La española que aspira a liderar a los médicos de familia del mundo: “No podemos seguir funcionando solo con vocación”

Pilar Astier Peña es la primera mujer española que se presenta a la presidencia de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA)

La española que aspira a

¿Es correcto decir ‘Latinoamérica’? Una lingüista explica las diferencias entre esta palabra, ‘Hispanoamérica’ e ‘Iberoamérica’

Existe una cierta polémica en torno a estos términos porque hacen referencia al pasado colonial de estos países

¿Es correcto decir ‘Latinoamérica’? Una

¿Cuántos turistas caben en España?

El Gobierno espera que en 2025 se vuelva a batir el récord de visitas con la llegada de 100 millones de viajeros internacionales que empiezan a incomodar a los habitantes que sufren el aumento del precio de la vivienda

¿Cuántos turistas caben en España?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se fija en la

Vox se fija en la extrema derecha europea para su lucha contra “la amenaza real del Islamismo”: de la vinculación con el terrorismo a la prohibición del velo

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española