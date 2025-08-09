España

La pelea entre una controladora aérea y un piloto desata la confusión en un vuelo de Nueva York a Atenas: “¿Qué estás haciendo?”

El tono y los reproches han desatado un debate en la comunidad de aviación

Por Miguel Moreno Mena

Avión despegando y torre de
Avión despegando y torre de control (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Un piloto necesita máxima concentración mientras realiza su trabajo. Sin embargo, no siempre ocurre. Pueden haber distracciones, e incluso discusiones, como ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Estados Unidos. Fue el escenario de un inusual enfrentamiento entre una controladora aérea y el piloto de un avión privado en la madrugada del 5 de julio de 2025.

A pesar de ser un momento de tráfico reducido, la situación se volvió tensa cuando las órdenes emitidas desde la torre generaron una serie de confusiones y respuestas fuera de tono, transmitidas por radio. El intercambio, seguido en tiempo real por otros tripulantes y registrado en un vídeo de VASAviation, ha desatado todo tipo de reacciones.

El piloto explicó lo sucedido a los pasajeros y pidió disculpas por la maniobra

La pelea por radio

Todo comenzó cuando el Twin Commander 840, un avión privado con matrícula N840JW, recibió instrucciones para rodar hasta la pista. En esta pista coincidió con un Boeing 777 de Emirates con destino a Atenas. La controladora emitió una serie de indicaciones detalladas y poco habituales, que resultaron difíciles de interpretar para el piloto del avión privado.

Este malentendido hizo que el piloto cometiera varios errores de dirección mientras circulaba por las calles de rodaje. El episodio alcanzó su punto más crítico cuando, tras desorientarse por las indicaciones recibidas, se aproximó demasiado a una pista donde se desarrollaba tráfico activo.

La reacción inmediata de la controladora fue preguntar “¿Qué estás haciendo, tío?”, dejando en evidencia el grado de tensión alcanzado en la cabina y en la torre. Lejos de calmar la situación, la controladora continuó con instrucciones adicionales, y acabó justificándose con un comentario que sorprendió incluso a los radioescuchas. “Para mí no es confuso”, afirmó.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Métodos y reacciones

Desde la comunidad de la aviación se remarca que los pilotos suelen anotar rápidamente las órdenes de rodaje, por lo que una transmisión demasiado extensa tiende a sumar dificultades, sobre todo en un aeropuerto con una configuración de calles compleja. Algunos expertos consideran que el piloto, aunque debió prepararse con mayor detalle, actuó de forma calmada y profesional ante la presión.

La difusión del audio del incidente ha provocado numerosas reacciones entre profesionales y aficionados a la aviación. El canal VASAviation resaltó la necesidad, tanto para pilotos como para controladores, de mantener la claridad y la empatía en cada transmisión. El aeropuerto de Newark es conocido por la dificultad de sus calles de rodaje y por la exigencia operativa, especialmente para quienes no se encuentran acostumbrados a su funcionamiento confuso y desordenado.

Aunque la responsabilidad de conocer el aeropuerto recae sobre el piloto que opera en él, la función del controlador tiene especial relevancia para gestionar cualquier eventualidad y disminuir los riesgos de errores en tierra. Este suceso evidencia la importancia de tener una comunicación eficaz, capaz de anticipar malentendidos y priorizar la seguridad de las operaciones y los pasajeros.

En cualquier caso, una discusión entre dos profesionales desata la tensión y preocupación entre las personas que viajan en el vuelo, al percibir que se está produciendo una situación de riesgo y que no está del todo controlada.

