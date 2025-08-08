Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Un boleto del ‘Rasca y gana’ (Montaje Infobae, Pexels)

Un jugador habitual que siempre sueña con hacerse millonario lo ha conseguido. Con frecuencia, este hombre residente en Italia acudía a su puesto de boletos de confianza lleno de sueños aunque con la máxima esperanza que se puede tener en un sorteo así. Sin embargo, no sabía cómo le iba a cambiar la vida en cuestión de segundos.

La rutina de la Galería Tabaccheria, situada en el centro comercial Grande Cuneo, en Italia, se vio alterada este miércoles 6 de agosto de 2025. Un trabajador de una fábrica cercana, cliente habitual del estanco desde hace aproximadamente un año, ha ganado dos millones de euros con un boleto de lotería instantánea ‘Rasca y gana’ de 10 euros.

Ganador de 2 millones de euros

El trabajador, de origen extracomunitario, decidió adquirir un boleto de la serie “Sotto il sole” por 10 euros, como hacía habitualmente. Nada hacía pensar que esa compra iba a cambiar radicalmente su vida. Tras rascar el boleto y ver la posible combinación ganadora, acudió al mostrador para comprobar formalmente el resultado.

Fue el asistente del estanco quien gestionó la verificación a través del terminal. En ese instante, el sistema emitió el mensaje de que el premio no podía ser reclamado en ese punto de venta. La sorpresa se transformó en incredulidad al verificar la magnitud del importe: dos millones de euros.

Al tratarse de una cantidad muy elevada, el pago solo puede tramitarse a través de canales específicos establecidos por la entidad organizadora, por motivos de seguridad y control. El punto de venta ni siquiera está preparado para desembolsar esas cantidades de dinero, por lo que solo realiza el registro oficial y se envía el dinero a la cuenta bancaria correspondiente.

El momento del premio

El dueño, testigo del momento, describe en La Stampa cómo la noticia impactó al ganador, que permaneció unos minutos sin reaccionar. Tras recibir indicaciones sobre los pasos a seguir para cobrar el premio y escuchar las recomendaciones habituales en estos casos, abandonó el establecimiento visiblemente sorprendido y emocionado.

Según los responsables del estanco y varios clientes habituales, el ganador es un trabajador extranjero que suele frecuentar la tienda en busca de pequeños instantes de ocio durante sus pausas laborales. El propietario del estanco, Federico Rolando, ha subrayado la importancia del premio para el entorno y la alegría que supone para el establecimiento haber vendido uno de los boletos más afortunados de la serie.

El suceso ha generado numerosos comentarios entre los clientes y ha dado visibilidad a la serie “Sotto il sole”, cuyo primer premio resulta especialmente elevado en comparación con su precio. Ganarse la fama de afortunado es lo mejor que le puede ocurrir a un negocio de venta de boletos de sorteos.

Este episodio refuerza la popularidad de los “Rasca y gana” en Italia, cuyas historias de premios millonarios suelen trascender el ámbito local y convertirse en noticia nacional por el impacto que pueden tener en la vida de los ganadores. Este caso ha llamado especialmente la atención por lo poco que invirtió para conseguir tal premio.