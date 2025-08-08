España

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

A consecuencia de la burocracia, los regímenes autoritarios o los conflictos bélicos los españoles presentan numerosas dificultades para entrar a estos países

Por Guillermo Urquiza

Pasaportes.(Europa Press).
Pasaportes.(Europa Press).

Conflictos armados, regímenes autoritarios, burocracia. Estos son algunos de los motivos por los que los españoles presentan dificultades para viajar entre países. Aun con pasaporte español, que permite la entrada a más de 180 países, algunos territorios presentan características específicas que dificultan el proceso. Si bien es cierto que el pasaporte español es uno de los documentos más poderosos, existen casos específicos donde los contextos internos de los países prevalecen.

Un reflejo sintomático de la contemporaneidad nos sitúa en un panorama geopolítico convulso. Desde regímenes autoritarios en Venezuela y Corea del Norte, hasta conflictos armados en algunos países árabes. Esto condiciona, en gran medida, el acceso externo.

Estos son los 7 países que dificultan la entrada a los españoles

En primer lugar, Corea del Norte. Si bien es cierto que el acceso no está prohibido del todo, los turistas están sometidos a sofisticados sistemas de hipervigilancia. Esto responde a la necesidad del régimen autoritario del país, cuyo líder es Kim Jong-un, de controlar toda posible actividad política. Es por ello que los turistas no tienen libertad de movimiento y los viajes se organizan mediante tours guiados. Cualquier sospecha de actividad política puede suponer la expulsión o el arresto.

Turistas rusos. (AP Photo)
Turistas rusos. (AP Photo)

En segundo lugar, Afganistán. Debido a que el país está controlado por el régimen Talibán, el riesgo de viaje es bastante arriesgado para las personas de Occidente. Según informa Amnistía Internacional, bajo el gobierno talibán en Afganistán, han aumentado las violaciones de derechos humanos, lo que puede poner en grave peligro a los viajeros. Especialmente, las mujeres, han sido sometidas a numerosas restricciones en su libertad de expresión, movimiento y de acceso a derechos básicos como la educación y la salud. Además, han sometido a tortura a defensores de derechos humanos y miembros del gobierno anterior.

Un combatiente talibán monta guardia.
Un combatiente talibán monta guardia. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo)

Asimismo, Somalia. No existe una prohibición legal como tal para los españoles, sin embargo, ante su contexto político convulso, las autoridades recomiendan no viajar al país. Algunos peligros son: altas amenazas terroristas, riesgos de secuestro y extorsión, falta de protección consular y presencia activa de grupos extremistas como Al-Shabaab.

Además, los conflictos armados son uno de los peligros más grandes que dificultan la entrada a varios países del mundo árabe, como Siria y Yemen. También, debido al conflicto palestino-israelí y la situación de deshumanización que se vive en Cisjordania y la Franja de Gaza, seguimos asistiendo a graves violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que afecta a la población civil. Estas circunstancias generan un ambiente de inseguridad y dificultan el acceso de ayuda internacional, así como la movilidad de personas dentro y fuera de estas regiones.

Palestinos, desplazados por la ofensiva
Palestinos, desplazados por la ofensiva israelí. REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Foto de archivo

Por último, Libia, en el norte de África. Desde la caída de Gadafi es 2011, el país se encuentra sumido una guerra civil que ha ocasionado la fragmentación del territorio. Esto provoca inseguridad y riesgos para extranjeros.

El problema de la burocracia

Por otro lado, la burocracia es otro de los problemas que impiden el desplazamiento de españoles a otras zonas del mundo. Entre los territorios caracterizados por mayores complicaciones de carácter burocrático podemos destacar a Pakistán. La web de Iati blog, especializada en viajes, informa sobre ello. Los requerimientos específicos son los siguientes: pasaporte y visado electrónico. Para otros países, de África o de América Latina, también solicitan vacuna de la fiebre amarilla y el correspondiente certificado de vacunación. Como Pakistán, también hay otros países que solicitan una larga lista de requisitos que ante todo, es imprescindible tener en cuenta antes de planear cualquier viaje.

A pesar de las facilidades que tenemos los españoles para viajar, y del privilegio que supone poder hacerlo, es fundamental concienciarse de que, mucha de la población civil de los países anteriormente mencionados se encuentra en situaciones conflictivas en la que sus derechos y su cotidianeidad se está viendo amenazada. Desde Occidente es importante tomar consideración de los claroscuros de estos países y entender que, para lo que algunos supone entretenimiento, viaje y diversión, para otros, puede ser una lucha diaria por la supervivencia.

