“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

Se trata de la empresa Boem Box, especializada en el acondicionamiento de piscinas y otros contenedores marítimos. Objeto de varias denuncias, fue puesta en concurso de acreedores en junio

Por Guillermo Urquiza

La empresa Boem Box, objeto de varias denuncias por numerosas deficiencias en el acondicionamiento de varias de sus piscinas (Modern Living LA)

Fugas, rastros de óxido, grietas, azulejos degradados. Estos han sido algunos de los motivos que han llevado a la empresa Boem Box a acumular varias denuncias. Especializada en el acondicionamiento de fondos marítimos, su trabajo no ha estado a la altura de muchos clientes que, ante la aparición de desperfectos, se han sentido estafados por la compañía.

Sucedió en la región de Dordoña, en el suroeste de Francia. Según informa el medio regional francés Sud Ouest, esta empresa, con sede en Fougueryolles, en la región occidental de Bergerac, se enfrentan, a importantes acciones legales por parte de quienes han sido sus clientes. Los clientes se encuentran profundamente insatisfechos con los resultados derivados de sus servicios. “Gasté casi 20.000 euros para nada”, declara una demandante.

Concurso de acreedores

Desde el 11 de junio, la empresa de fondos marinos, ha entrado en concurso de acreedores. Tras la instalación de su piscina, unos clientes denunciaron a la compañía al percibir notables desperfectos. Otra clienta de la región de Lot, se sumó a la denuncia debido a los retrasos en la entrega de su piscina.

Sus declaraciones fueron las siguientes: “La entrega estaba prevista para mayo de 2025. A principios de año, volví a contactar con la empresa y no hubo respuesta hasta el 10 de abril. Recibí un correo electrónico asegurándome que mi piscina iba según lo previsto. Luego, el 12 de mayo, me enviaron un formulario para rellenar y comenzar la producción. Desde entonces, no he tenido noticias”, dice la mujer, que pagó un depósito de 14.000 € y realizó movimientos de tierra por 6.000 €.

Fugas, grietas, rastros de óxido (Fuente: Tech Sales)

En consecuencia, y debido a la omisión de sus responsabilidades, la empresa de fondos marinos se enfrenta a varias denuncias que pueden poner en riesgo su actividad.

Problemas y consejos

El acondicionamiento de una piscina (u otros fondos marinos) debe hacerse siempre con el máximo rigor. De lo contrario, los desperfectos antes mencionados, pueden poner en peligro la salud de los bañistas, así como las instalaciones. En primer lugar, una fuga puede significar la entrada o salida de agua en lugares indebidos, lo que podría dañar estructuras sumergidas, sistemas de bombeo o instalaciones portuarias. Asimismo, la aparición de óxido, indica corrosión en metales, lo que debilita su resistencia y acorta la vida útil de la estructura. Por su parte, las grietas en estructuras bajo el agua comprometen su estabilidad y pueden herir a las personas.

Además, estas irresponsabilidades pueden tener un impacto medioambiental. Por ejemplo, las fugas, pueden liberar sustancias contaminantes. Y si la estructura dañada es parte de un sistema de protección costera, su fallo puede acelerar la erosión o la pérdida de hábitats naturales.

Fondos marinos, ecosistemas naturales (Freepik)

Tras las denuncias acumuladas contra Boem Box, es importante tener en cuenta consejos y recomendaciones para prevenir posibles incidentes. Algunas medidas podrían ser: inspecciones preventivas, el uso de materiales resistentes y de calidad, cumplir de forma estricta con las normativas medioambientales y mantener una comunicación horizontal trasparente con la empresa encargada del proceso.

La empresa de mantenimiento de piscinas, Arlo, informa sobre la importancia de realizar un mantenimiento periódico de las piscinas, así como una limpieza integral de la instalación que permita a los expertos identificar posibles deterioros. Por otra parte, la empresa de instalación de piscinas, Naturclara, ofrece un plan de diagnóstico e instalación profesional mediante el cual los clientes podrán encontrar su piscina perfecta: piscina de skimmer, piscina desbordante, piscina infinity, piscina de hormigón, piscina de poliéster y piscina de revestimiento porcelánico. Las opciones son muy variadas y se adaptan a todas las necesidades.

