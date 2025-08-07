España

Rellenar las cejas a partir de los 50 rejuvenece el rostro, según una maquilladora

Una propuesta para quienes buscan realzar su mirada sin complicaciones

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
Una mujer muestra sus
Una mujer muestra sus ojos y cejas. (Pexels)

Con el paso del tiempo, es normal que cambie la densidad del pelo, tanto en la cabeza como en otras zonas del cuerpo. Las cejas no son la excepción: muchas personas notan que, con los años, pierden grosor o definición. Cabe destacar que este cambio corporal es parte de un proceso natural y envejecer es motivo de alegría: es reflejo de todas las experiencias que hemos vivido.

Según explica la maquilladora María Borbolla, rellenar y definir las cejas con maquillaje puede ser una herramienta útil a partir de los 50 para dar estructura al rostro y realzar la expresión, sin necesidad de acudir a técnicas invasivas ni modificar drásticamente la apariencia.

Cómo maquillar las cejas de forma sencilla

No hace falta tener experiencia profesional para mejorar el aspecto de las cejas. Con un lápiz adecuado y un fijador, es posible conseguir un resultado favorecedor desde casa.

El lápiz ideal es de mina fina, ya que permite dibujar pequeños trazos similares a pelos, en lugar de rellenar toda la ceja de manera uniforme. Así se logra un acabado más suave y delicado. Si se prefiere un efecto más marcado o trabajado, también es válido optar por un lápiz más grueso o combinarlo con una sombra.

En cuanto al color, se suele recomendar elegir un tono uno o dos niveles más claro que el del cabello si este es oscuro, o ligeramente más oscuro si es rubio. Aun así, la elección es personal: algunas personas prefieren un contraste mayor y otras apuestan por la máxima discreción.

Una técnica sencilla consiste en peinar primero las cejas hacia abajo para identificar zonas con menos densidad. Luego se rellenan con trazos ligeros y se peinan hacia arriba. Para fijar el resultado, se puede usar un gel específico para cejas o incluso un poco de laca aplicada con un cepillo de cejas. No obstante, es importante recordar que siempre es más seguro utilizar productos diseñados para el rostro, ya que la piel de esta zona es muy delicada y propensa a reacciones. Además, conviene revisar la fecha de caducidad de los cosméticos.

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

Qué tener en cuenta al definir la forma

Cada rostro es único, y no todas las formas de ceja funcionan igual para todas las personas. Sin embargo, hay ciertos principios que pueden ayudar a encontrar un diseño equilibrado. Desde centros especializados como Be Beauty explican que la forma de las cejas puede influir en la expresión del rostro: unas cejas muy caídas pueden transmitir tristeza; si están demasiado juntas, pueden endurecer la mirada.

En general, unas cejas ligeramente más pobladas, bien peinadas y con un diseño limpio pueden suavizar los rasgos, enmarcar la mirada y aportar armonía. Pero, como en todo lo relacionado con la estética, no hay una única forma correcta: tanto quienes prefieren un resultado natural como quienes optan por un estilo más definido están en lo cierto. La clave es sentirse bien con la propia imagen.

Laminado de cejas: una opción semi-permanente

Para quienes desean una solución más duradera sin tener que maquillarse cada día, existe el laminado de cejas. Esta técnica ha ganado popularidad por su capacidad para fijar los pelos en una forma concreta durante varias semanas, sin necesidad de pigmentos ni agujas.

El procedimiento se realiza en centros especializados y consiste en aplicar productos químicos suaves que moldean la estructura del vello. Después se fija la forma deseada y se puede aplicar un sérum nutritivo para cuidar el pelo de las cejas.

Entre sus ventajas están la duración (puede mantenerse hasta seis semanas), el bajo mantenimiento y la posibilidad de conseguir un aspecto más ordenado sin renunciar a la naturalidad. Además, es más económico que el microblading y no compromete la piel con tatuajes o pigmentación permanente.

Eso sí, como con cualquier tratamiento, conviene hacerlo en un centro de confianza y evitar repetirlo con demasiada frecuencia para no debilitar el pelo. También es fundamental asegurarse de no tener alergias a los productos utilizados.

El cuidado de las cejas a partir de los 50 no tiene por qué implicar grandes transformaciones ni tratamientos costosos. Pequeños gestos como peinar, rellenar o definir pueden ser simplemente una forma más de expresarse, de divertirse o de explorar lo que a cada quien le gusta. Otras veces, puede apetecernos probar algo nuevo, más duradero o más marcado, y eso también está bien. Envejecer no es un problema a corregir, sino una etapa más en la que podemos seguir cuidándonos con libertad, respeto y placer.

Temas Relacionados

MicrobladingCejasEstéticaTratamientos estéticosMicropigmentaciónEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Qué es la terapia EMDR, la técnica de la psicología para superar los traumas que sigue Miley Cyrus: “Me salvó la vida”

Este método ayuda a los pacientes a procesar la información traumática y gestionar la ansiedad

Qué es la terapia EMDR,

Estos son los 6 alimentos que te pueden proteger de la radiación solar: claves para un bronceado saludable

La exposición solar es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo y una buena alimentación es fundamental para prevenirlo

Estos son los 6 alimentos

El Palacio de Buckingham anuncia que Carlos III reaparecerá la próxima semana y dará un significativo discurso

El próximo viernes, 15 de agosto, el hijo de Isabel II se convertirá en el gran protagonista del 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón

El Palacio de Buckingham anuncia

Continúa la segunda ola de calor en España con alertas en 14 comunidades autónomas: máximas de hasta 41 grados

La Aemet ha activado también avisos por tormentas que afectarán principalmente a la mitad sur y el tercio este peninsular

Continúa la segunda ola de

Una profesora consigue una plaza, ese mismo día la emilinan y termina en urgencias con ansiedad: “Están apenados, mortificados, pero puede pasar”

En apenas unas horas, la docente italiana pasó de la certeza laboral a una incertidumbre absoluta, una situación que le provocó un ataque de ansiedad tan severo que desembocó en una visita al hospital por presión arterial elevada

Una profesora consigue una plaza,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 8 de agosto

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

DEPORTES

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles