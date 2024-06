Cejas naturales y adecuadas para cada rostro: la revolución de Milena Marin para la belleza integral

Milena Marin llegó a la argentina en 2017. Hoy tiene dos estudios de belleza integral, uno en el barrio de Palermo y otro que abrió hace un mes en Saavedra

Existe una variable detrás del éxito, una tangente que se construye con tiempo, paciencia y dedicación, y que se define mayormente en una palabra: esfuerzo. Pero hay quienes, además, sueñan los triunfos con el corazón, una manifestación que toma fuerza al poner en marcha este poderoso motor que da vida a los mejores proyectos. Milena Marin, destacada y referente profesional en el ámbito de la belleza integral, esta convencida que llegó a donde llegó con toda esta sinergia que sin dudas la define.

Es martes por la tarde, cae la noche en el barrio de Saavedra y Milena está de aquí para allá en su Beauty Studio, el nuevo local que acaba de inaugurar en Argentina (tiene otro en Palermo Soho) Este espacio promete una experiencia integral de belleza para acceder a una variedad de servicios que abarcan desde peluquería hasta la más avanzada micropigmentación en cejas.

Con una historia de más de 15 años en la industria, Milena comenzó su carrera en Colombia, su país natal, especializándose inicialmente en peluquería y maquillaje. “Cuando escuché por primera vez sobre extensiones de pestañas pelo a pelo y microblading de cejas, me interesé mucho y decidí capacitarme en Colombia”, rememora Milena ahora a Infobae, en esta mega casona de tres pisos, donde ya desde el comienzo el universo de belleza se respira en cada salón, cada camilla o frente a cada uno de los tantos espejos que dominan el lugar.

Es el ecosistema soñado para quien quiera verse bien y utilizar los servicios de peluquería, bar de cejas, microblading, latinbrows, extensiones de pestañas, manicure, pedicure, uñas esculpidas y remoción de pigmentos, entre otros.

Tras la pandemia, ha habido un aumento en la demanda de servicios de belleza y cursos de capacitación, según cuenta Marin. En este universo la micropigmentación de cejas tiene un peso cada vez más importante

La música aquí no es un condimento más: además de sonar de fondo y crear un ambiente más que agradable, tiene un rol protagónico en un salón exclusivo para hombres, ambientado como una sala de ensayo con instrumentos. Allí, mientras Milena invita a recorrer el lugar, un barbero atiende a un joven que está inclinado casi de forma horizontal sobre una silla y tapado con una gran capa roja.

“La música es nuestra identidad”, suelta esta colombiana que ama el café, pero también toma los mates que le acerca su esposo argentino. La postal del joven en la barbería, totalmente relajado, es parte del compromiso con la calidad que propone este centro de belleza.

“Manejamos una agenda organizada para que nuestro cliente sea atendido en horario y pueda organizar su agenda, conociendo el horario de ingreso y egreso”, explica Milena, quien invita con amabilidad a pasar a su oficina.

Ganar la confianza y lealtad de sus clientes. De eso se trata el concepto que acompaña el mundo de belleza que propone Milena, que se cristaliza no solo en los resultados impecables, sino también en una experiencia sin contratiempos y con una atención personalizada.

En el exclusivo salón para hombres, la música juega un rol protagónico, creando un ambiente agradable mientras se brindan servicios como el corte de cabello y la barbería, ofreciendo una experiencia única a sus clientes

Dar el paso

Los comienzos de Milena en Colombia no fueron fáciles. Proviene del Eje Cafetero, una región cercana a Cali, donde inició su carrera con recursos limitados. “Empecé como muy soñadora, porque económicamente no tenía medios para lo que estoy embarcada en este momento”, rememora esta mujer, quien con perseverancia llevó a consolidar un emprendimiento en su país natal, antes de venir a la Argentina en 2017.

Su llegada al país marcó sin duda un nuevo comienzo. Conoció a su esposo y juntos decidieron apostar por un nuevo proyecto en el mundo de la belleza. “Cuando no soltamos, nos quedamos ahí y ya no crecemos más. A veces el mundo es mucho más amplio de lo que pensamos. Yo decidí soltar y volver a empezar. Y proyectarme a más. Así que cuando llegué a Argentina, me encontré con este gran compañero. Fue algo muy natural: llegar, emprender, todo se fue dando de a poco. Ha sido una bendición mi vida en este país”, suelta Milena.

El arte de la micropigmentación

El cuidado y la estética de las cejas son hoy tendencia en todo el mundo. Para Milena la palabra “micropigmentación” es cosa seria. Se ha capacitado en este terreno donde el microblading, powderbrows y latinbrows, aparecen como técnicas globalmente populares en el diseño y perfeccionamiento de cejas semipermanentes. Estas metodologías proporcionan una solución muy natural y duradera, permitiendo completar, rellenar y mejorar la forma de las cejas mediante la imitación de vellos y sombras con pigmento.

La tendencia en el diseño de cejas ha evolucionado desde cejas finas hasta cejas más pobladas, y hoy en día se prefieren técnicas súper naturales y personalizadas, como las que ofrece Milena

Se aplican en la capa superficial de la piel y tienen una duración de entre un año y un año y medio. Dependiendo de las expectativas o necesidades del cliente, se pueden ofrecer diferentes estilos. “Hoy en día las cejas cobran algo muy importante en el rostro de las personas”, dirá sobre este arte que requiere un trabajo extremadamente profesional.

Esta técnica, que ha pasado de ser una práctica rudimentaria a un arte, es ahora uno de los procedimientos más buscados en el mundo de la estética, capaz de transformar la expresión y la apariencia del rostro. “Las cejas hoy en día son el marco del rostro y aunque siempre han existido, esto fue evolucionando, pasando por varias modas, desde las cejas más finitas hasta las más pobladas. Hoy llegaron a posicionarse en técnicas súper naturales, acordes y personalizadas para cada persona”, explica.

—Dicen que el pelo es el marco del rostro. ¿Qué rol juega la ceja?

—¡Las cejas son el marco de la cara! Y son cada vez más cuidadas. La micropigmentación se ha posicionado en algo tan importante que se realizan congresos a nivel mundial. Ahora también existe la micropigmentación paramédica incluso, que es para todas aquellas personas que perdieron sus cejas por una cicatriz o una enfermedad. Es algo que cambia la vida de las personas. Hay personas que ya están mayores, tienen la mirada cansada, triste y con las cejas se transforma su carita.

La micropigmentación ha evolucionado significativamente, y hoy en día se realizan congresos a nivel mundial

—Hablemos del concepto del microblading

-El microblading es una de las técnicas dentro de la micropigmentación. Es una de las más buscadas por el público desde que yo llegue acá a la Argentina. ¿Por qué? Porque es un pelo a pelo que nadie va a notar que es algo agregado. Es hiper natural. Los materiales han evolucionado tanto, las formaciones que se pueden lograr es todo con procesos 100% naturales. Te puedo poner entonces una ceja más gruesa en tu colita, dar un poco más de juego en el inicio con esos pelitos que imitan el vello tuyo, y que son como crece el tuyo y con la tonalidad de tu vello. Es un pigmento y con unas agujitas.

—Casi un trabajo de artesano

—Sí. Para este proceso se necesitan personas realmente capacitadas. Lo lindo es que es una técnica que a medida que tu piel se va renovando, se va yendo. Puedes renovar tus cejas dentro de dos años. ¿Qué pasaba con el tatuaje? Era algo ya marcado y no había forma de cambiarlo. Después solo la remoción. Por eso hoy en día el 90% de las personas están teniendo que hacerse láser o remociones, porque tienen procesos antiguos en sus cejas. ¿Cuál es la revolución de la micropigmentación? Procesos 100% naturales, frescos, adecuados para el rostro de cada persona.

—¿Es para todos?

—Sí, tanto en hombres como en mujeres. Es adecuado para la señora de 70, la de 50 y la chica de 25. Mi enfoque desde un inicio es que todos los servicios que brindamos sean de calidad. Desde las uñas, el cabello, peinado y maquillaje. El enfoque fue hacer algo muy excepcional, que marque la diferencia, que la persona sienta que se hizo algo muy profesional y que lo están cuidando.

La organización y puntualidad son clave en el Beauty Studio de Milena Marin, donde se maneja una agenda precisa para que cada cliente sea atendido en horario, asegurando una experiencia sin contratiempos y de alta calidad

—¿Qué sucede si alguien no se quiere hacer un proceso semipermanente o tiene linda ceja y solo desea mantenérsela?

—Bueno, ahí es simplemente depilación hindú, que también revolucionó hace años y hoy se posicionó como la mejor depilación para el rostro. Es una técnica muy revolucionaria. O un sombreado que dura una o dos semanas para alguien que tiene miedo o no quiere hacerse algo tan semipermanente.

—O tal vez quiere ir a una fiesta y es algo de momento.

—Exactamente. Luego ya sigue la micropigmentación, que son diferentes técnicas. El microblading es la técnica más natural que tenemos, que sería hiperrealismo. Yo creé mi propia técnica en hiperrealismo con sombreado, que es una ceja fusionada como híbrida. Creé esta técnica que ha sido un auge hace más o menos dos años. Y si no, vamos a cejas híbridas, que dan el mismo hiperrealismo, pero con más volumen de realidad. Después está la técnica que yo tengo en mis cejas, que sería un efecto powderbrows, como efecto polvo, efecto maquillaje. Es para aquellas mujeres que ya tienen un estilo más definido, les gusta verse con la ceja maquillada y más definida. El 90% elige naturales, pero yo, siendo colombiana, tengo esta técnica.

—¿Qué percibís en los clientes en cuanto a tendencias en Argentina? ¿Qué es lo que más se pide?

—Mi gran reto al llegar a Argentina fue entender que somos culturas diferentes. Esta cultura es más sobria, más de la cuestión no quiero que se note mucho. Ese fue mi gran reto. Ahí empecé a estudiar con una academia europea (PhiAcademy) y cambié totalmente la técnica que traía de Colombia a algo 100% más natural, totalmente adaptada para este público. El resultado fue tan bueno que ahora tengo clientas de todos los países, incluso turistas.

Milena Marin comenzó su carrera en Colombia, especializándose en peluquería y expandió su conocimiento a técnicas avanzadas como las extensiones de pestañas y la micropigmentación en cejas, lo que la llevó a consolidar su prestigio en el mundo de la belleza como una referente a nivel regional

—Y en Argentina, desde que llegaste hasta ahora, ¿cambió algo?

—(Piensa) Sí, la técnica de cejas híbridas, que viene de hace dos años para acá. Empezamos a fusionar el mismo hiperrealismo. Creé mi propia técnica de vellitos hiperrealistas fusionados con un poco de sombra. Así se logra una expectativa más natural o marcada según la persona. O sea viene la señora de 70 años y hay que jugar de una manera más natural. Viene la de 50, yo puedo hacer la misma técnica, jugando con algo que se note un poco más. Y viene la chica de 25, quiere algo más marcado pero realista y natural, se puede lograr.

—¿Qué lugar ocupan los hombres en este universo de belleza integral?

—Hoy en día no es solo para mujeres. Los hombres también se animan al ver el hiperrealismo y la naturalidad. Si un hombre pone su rostro en manos de alguien, debe ser aún más cuidado que una mujer, porque están más expuestos, que tiene que ver con que no es que se pueden maquillar si algo no quedó del todo bien. Entonces, cuando se animan y se ve la naturalidad, les gusta mucho. Los hombres hoy en día se hacen de todo: manos, pies, depilación hindú. A veces tienen ceja linda, pero quieren verse mejor, más despejados. Uñas de los pies también es común. Tengo clientes hombres que se hacen sus uñas cada mes. En Colombia, por ejemplo, es normal hacerse las uñas todas las semanas. Aquí lo vamos implantando de a poco.

—¿Cuál es la tendencia actual en pestañas?

—Las pestañas, como las cejas, van desde las más naturales o conservadoras, que muchas señoras no cambian, hasta las más voluminosas, las híbridas las brasileras o las tecnológicas con otro tipo de curvas. Esto es tendencia. Las tecnológicas son más duraderas, con volumen diferente. Esto depende también de cuál es el requerimiento. Por eso tenemos que estar capacitados para cada perfil.

Los clientes de Milena saben que van a ser atendidos con el profesionalismo que merecen. "Es nuestra marca y lo que genera confianza", dice la experta en belleza (Nicolás Stulberg)

—¿Y con las uñas?

—Cuando empecé en 2017 las uñas eran muy básicas con un tonito. Ahora se piden mucho las decoradas, con brillo, de diferentes tonos. Las esculpidas también. Antes usaba mi uña natural más corta, me ponía solo color. Ahora, con las esculpidas, se logran técnicas que duran mucho, no se cae el esmalte. Antes era solo básico. Uno busca un producto de calidad y que dure. La peluquería fue cambiando también. Cuando yo hacía cabello eran otras técnicas.

—¿Cómo es ahora?

—Todo se maneja más natural, más suelto. Las técnicas han evolucionado con productos de calidad. El enfoque nuestro siempre ha sido mejor decirle a alguien que tal vez no le hacemos tal o cual cosa, justamente, para cuidar su cabello. Las decoloraciones es siempre en base a cómo viene el cabello. Pasa por no maltratarlo. Hay personas con el cabello maltratado y nuestro enfoque es cuidarlo. Queremos que se vea fresco y bonito. Con el alisado manejamos uno excelente que no maltrata el cabello y permite hacer mechas sin dañar. Hay una nueva tendencia en productos autoaclarantes para mechas sin decoloración. Es para los que quieren una tonalidad pero sin la decoloración.

—¿Y la micropigmentación de labios?

—Hay una técnica que deja los labios como pintados, con un tono parejo y fresco. Dura de 1 a 3 años, es más extenso que las cejas. Se usa mucho también.

El Beauty Studio de Milena Marin, ubicado en Saavedra, ofrece una variedad de servicios que incluyen peluquería, microblading, extensiones de pestañas, manicure, pedicure y más, destacándose como un referente en el cuidado integral de la belleza en Argentina

—¿Cómo y para quién son los cursos que se dan aquí y cuál es el que vos brindás?

—Más o menos después de los 25 años, jóvenes y señoras de hasta 60 años. Yo doy el curso de micropigmentación. Lo que es lindo destacar es que hay un seguimiento de varios meses. La gente que viene se tiene que dedicar realmente, lo tiene que hacer con dedicación. De hecho muchas alumnas vienen a hacer el curso y luego lo dejan porque entienden que, por el motivo que sea, no lo pueden terminar con esta atención que requiere la micropigmentación. Por lo menos, esta es la forma que lo planteo yo. Entonces varias chicas vuelven después y lo finalizan. O lo vuelven hacer.

—Tomás realmente en serio tu trabajo ¿Es una forma de diferenciarte del resto?

—Me he ido capacitando en muchos lugares. Hace unos días fui jurado en México en un concurso de micropigmentación. Ahora me voy a Turquía en octubre, como jurado también en un congreso de micropigmentadores. Todavía hay gente que no conoce bien qué es la micropigmentación o que pregunta por qué me cobran tan caro hacer el microblading. Son muchas las personas que quedaron con las cejas dañadas y eso fue lo que me enfocó a mí a dar un curso con un acompañamiento real. Mi idea es generar conciencia. Un pigmento en la piel se puede transformar en algo positivo como en algo negativo. Para trabajar en el rostro de una persona, el que lo haga, tiene que tener experiencia e invertir en ese conocimiento. Hoy la gente a veces quiere hacer un curso de dos días y con eso sale a buscar una salida laboral. Y no es así. Hay que saber que ese cliente viene esperando ese día para hacerse las cejas. Para que cuando la persona se mire al espejo y se vea, te recomiende de todo corazón. Que sea una semilla sembrada y tenga una cosecha. Eso fue lo que logré. Se tiene que hacer con pasión y empatía hacia el otro este trabajo.

—Tendrás alumnas y alumnos que siguieron su camino con este foco de compromiso me imagino

—Sí, tengo alumnas que han ganado concursos. Muchos alumnos que están evolucionando, independientes, ganando premios, apostando para congresos. Saber destacarse en el mercado es clave también. Por eso la importancia del trabajo. Es importante la constancia y la dedicación para lograr el éxito. También se capacitan hombres y hay muchos, como dicen acá, grosos. En un congreso reciente en México había muchos hombres de todo el mundo. Hay muy buenos micropigmentadores en Brasil. Va a haber un congreso muy importante acá en agosto de micropigmentación. Este congreso va por la segunda edición. Yo fui ganadora el año pasado en está técnica. Esto es lo que me lleva a su vez a Turquía.

El nuevo espacio de belleza integral de Milena abrió hace un mes en el barrio de Saavedra

—Después de la pandemia, ¿ves que la gente invierte más en verse bien? Incluso, el hecho de animarse a emprender algo nuevo, como es en este caso con los cursos, ¿pensás que sucede más?

—Sí, para mí siempre fue una bendición tener mucho trabajo. A todas las personas que trabajamos en servicios de estética nos fue súper bien luego de la pandemia. A la gente le gusta verse bien. Y durante la pandemia, los cursos tomaron mucha fuerza. Este es un oficio muy lindo que permite desconexión y satisfacción personal. Mucha gente apostó por este trabajo como salida laboral independiente.

—¿Qué otras cosas proyectas para el futuro?

—Tenemos la visión de seguir creciendo. Y ahora que abrimos este nuevo estudio, que contamos con todas las instalaciones, no solo vamos a abrir una nueva academia, sino que vamos a ofrecer limpiezas faciales, depilación láser, masajes corporales, relajantes y adelgazantes. Pero nuestra clave es que siempre mostramos como ejemplo la excelencia y el compromiso con los clientes. La micropigmentación tomó hoy una posición diferente y es reconocida a nivel mundial. Las personas que lo hace con pasión y dedicación se destacan. Y es lo que aquí hacemos. El arte se hace con las manos, pero también con la cabeza y el corazón. Así se puede llegar muy lejos.

Fotos: Nicolas Stulberg