Estas son las partes del cuerpo en las que te tienes que echar perfume para que su olor dure más tiempo

Pese a lo que mucha gente cree, mayor cantidad no es sinónimo de mayor intensidad; lo fundamental es aprender las zonas en las que debe rociarse la fragancia

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Una mujer echándose perfume en
Una mujer echándose perfume en la zona del cuello (Freepik)

A todo el mundo le gusta oler bien. Esto no solo es un signo de buena higiene, sino que también puede generar una impresión positiva, especialmente cuando conoces a alguien por primera vez. Por ello, hay quienes se gastan grandes cantidades de dinero en productos que les permiten tener una fragancia agradable en la piel.

Sin embargo, esto no es necesario. Además de elegir el aroma que más se ajuste a tu gusto, a la ocasión para la que va a ser utilizado y a lo que quieres transmitir con él, para que la intensidad del olor de las colonias y los perfumes dure en nuestro cuerpo, lo fundamental es aprender a aplicarlos.

Menos es más

Tal y como recoge la revista GQ, especializada en moda, estilo y cultura masculina, un consejo importantísimo de los expertos es que no debe exagerarse con la cantidad de perfume que se utiliza. Hay quienes consideran que, cuanto más usen, mayor será su intensidad y su duración.

Una mujer mirando perfumes (Freepik)
Una mujer mirando perfumes (Freepik)

Por el contrario, lo que se conseguirá con esto es que el olor esté tan sobrecargado que su efecto sea completamente el contrario: acercarse a alguien que se “ha bañado” en colonia no es agradable y puede llevar a la saturación del olfato.

Una vez que se tiene en cuenta esto, hay que perfumar las partes del cuerpo claves, donde se conseguirá que la fragancia aguante más tiempo, se utilice menos cantidad y su frescura nos acompañe durante todo el día sin necesidad de ser reaplicado.

Los puntos calientes del cuerpo

El perfume debe esparcirse en los puntos calientes del cuerpo, es decir, las zonas de pulso. Estas son el cuello, la parte interior de los codos, las muñecas o detrás de las orejas. Echar por todas partes no es efectivo y solo estaremos desperdiciando parte del contenido del frasco.

En el caso del cuello, sin embargo, hay que tener precaución si vamos a tomar el sol. Muchas fragancias contienen sustancias fotosensibles que reaccionan de forma negativa al contacto con la luz solar, por lo que pueden producirse manchas, irritación y envejecimiento prematuro de la piel. Por tanto, en los casos en los que se prevea una exposición prolongada al sol, debe evitarse su uso en el cuello.

Frotar el perfume puede alterar
Frotar el perfume puede alterar y reducir su intensidad (Freepik)

Estas zonas son las que más calor emiten porque los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie. Así, se activa el perfume y este mantendrá su intensidad durante más tiempo. Además, algunas de estas zonas (como las muñecas) se mueven con frecuencia, por lo que el olor también se extenderá en el aire como una especie de difusor, siendo más perceptible para los demás.

Tal y como destacan los expertos, también es importante no frotar el perfume: es frecuente ver a personas que, una vez esparcen la fragancia, masajean ambas muñecas entre sí para “adherir” el olor o que este pierda ese ligero aroma a alcohol que tienen algunas colonias. Sin embargo, esto lo que hace es alterarlo, por lo que lo recomendable es rociarlo y dejarlo secar.

Otras recomendaciones para que la fragancia dure más

Existen otros consejos que pueden tenerse en cuenta para que nuestro aroma sea mucho más agradable para nosotros mismos y para los demás: por ejemplo, hidratar bien la piel antes de aplicar el perfume, permitiendo que la fragancia se fije mejor y dure más tiempo.

Noticias del día 06 de agosto del 2025

También puede echarse en la ropa, aunque teniendo precaución para que no se manchen prendas delicadas. Con respecto al cabello, perfumarlo intensificará el aroma porque el cuero cabelludo genera calor. Sin embargo, lo recomendable es no exagerar con la cantidad ni con la frecuencia, pues el alcohol que llevan muchos perfumes puede resecarlo. Así, es un buen consejo para ocasiones especiales.

