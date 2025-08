Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

Coches conduciendo rápido (REUTERS/Phil Noble/File Photo/File Photo)

Existen muchos clichés sobre la conducción. Mantener la distancia adecuada de seguridad entre vehículos puede ser uno de ellos, pero, en este caso, es completamente acertado. Es una de las recomendaciones más repetidas en la formación vial y, según los expertos, una de las medidas más efectivas para reducir accidentes.

Conducir demasiado cerca de otro vehículo sigue siendo una causa común de accidentes de tráfico y puede provocar lesiones graves o incluso la muerte en los peores casos. Así lo recuerda una profesora de autoescuela que ha querido compartir pautas claras para los conductores que se enfrentan a esta situación en las carreteras.

El problema no es solo concienciar para evitarlo y no ser el culpable de esta situación. La profesora Annie Winterburn, responsable de la autoescuela Spot On Driving, señala que muchos conductores no saben cómo actuar cuando un coche circula demasiado cerca por detrás.

El consejo principal

“Si el coche que va detrás está demasiado cerca de ti y tienes que frenar de golpe, ese coche te impactará por detrás. Así que tienes que asegurarte de no tener que frenar de golpe”, advierte la profesora. El consejo de Winterburn ante este peligro potencial es “dejar un espacio mayor entre tu auto y el auto que está frente a ti”.

De este modo, si es necesario frenar, la desaceleración puede hacerse de forma progresiva, facilitando que el conductor que va detrás tenga tiempo suficiente para reaccionar y frenar también con seguridad. Annie recalca su relevancia incluso para los exámenes teóricos de conducir, subrayando que suele aparecer en los exámenes, lo que indica su importancia para los conductores.

La experta recuerda la “regla de los dos segundos” que, aunque no esté escrita, es fundamental. En condiciones normales, se debe mantener un intervalo de al menos dos segundos entre un vehículo y el que le precede en carretera seca. En otras condiciones, como complicaciones meteorológicas, la distancia debe ampliarse. “Esta diferencia se duplica a cuatro segundos en carreteras mojadas y es 10 veces mayor en carreteras heladas”, asegura la profesora.

Muere un hombre y otro resulta herido tras colisionar su coche con un árbol en Valencia.

Consecuencias legales y recomendaciones oficiales

La conducción demasiado próxima a otro vehículo es considerada una infracción legal. Circular demasiado cerca de otro vehículo en España puede resultar en una multa de 200 euros y la pérdida de hasta cuatro puntos del carnet de conducir. Esta infracción se considera grave y se basa en el artículo 54.1 del Reglamento General de Circulación.

La Dirección Nacional de Carreteras de Reino Unido, donde reside y trabaja esta profesora, lanzó una campaña específica en 2022, recordando que “el Código de Circulación aconseja a los conductores mantener una distancia mínima de dos segundos con el vehículo precedente”, una medida que debe adaptarse en zonas de alta velocidad o baja visibilidad, como túneles.

La DGT (Dirección General de Tráfico) también tiene campañas periódicas para recordar a los conductores la importancia de mantener una distancia de seguridad adecuada con otros vehículos. No es un causante de tantos accidentes como la distracción, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol, pero es un riesgo a tener muy en cuenta.