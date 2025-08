El motivo por el que la mujer de Echenique se divorcia tras una década de matrimonio: “Lo llevaba pensando un año pero se lo dije hace unos meses”

Echenique y María Nelo. (Instagram)

Tras más de una década de relación, el exdirigente de Podemos, Pablo Echenique, y su hasta ahora esposa, María Nelo, han decidido tomar caminos separados. Así lo ha confirmado la propia Nelo en una entrevista concedida a The Objective, publicada este viernes 1 de agosto, en la que habla abiertamente sobre la ruptura y el proceso personal que la llevó a tomar la iniciativa del divorcio.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2013, había acordado la separación hace algunos meses. Tal y como relata la venezolana de 43 años, fue ella quien dio el primer paso tras un largo periodo de reflexión. “Lo de divorciarme lo llevaba pensando un año, la verdad, pero se lo dije hace unos meses. Me frenó dar el paso antes porque no estaba segura de si parte de mi deseo de separarme era fruto de mis problemas psicológicos”, confiesa Nelo, explicando que sus propias dudas emocionales y personales la llevaron a retrasar la decisión.

Según cuenta, la reacción inicial de Echenique no fue de comprensión, aunque con el tiempo la situación se ha encauzado hacia un entendimiento amistoso. “En ese momento no, pero creo que ahora ya sí. Al final era -y es- lo mejor para ambos. Cuando ya no hay relación como tal y pasas a ser como amigos, es saludable dejarlo ahí. Y al final nos llevamos bien y tenemos una relación de amistad. Han sido muchos años juntos…”, comenta la expareja del exdiputado.

“Ya era hora de pensar en mí”

Durante la entrevista, María Nelo habla con franqueza sobre algunos de los factores que contribuyeron al desgaste de la relación. Dos aspectos especialmente relevantes fueron el peso del trabajo y la situación de discapacidad de Echenique. “Tras tantos años de cuidados, en los que tienes que estar muy pendiente de esa persona, sí que me preocupaba dejarle un poco desamparado. Pero a la vez, pensando en mí y siendo egoísta, también sentía que necesitaba más libertad. Ya era hora de pensar en mí después de tantos años dedicada a atenderlo”, explica, reconociendo la complejidad emocional que implicaba dar ese paso.

Pablo Echenique. (Europa Press)

En ese sentido, Nelo hace una reflexión final sobre el equilibrio en la relación, marcada también por sus propias limitaciones físicas. “Siento que lo puse en primer plano a él y yo me quedé en un segundo lugar. Aunque debo recalcar que él también cuidaba de mí, a su manera, porque yo también soy una persona con discapacidad. Digamos que nos cuidábamos mutuamente, como podíamos, con nuestras limitaciones. Pero creo que lo que más he dejado de lado ha sido mi carrera profesional, que ahora empieza a despegar”, concluye.

“Ahora estamos con los abogados para cerrar el acuerdo. Hicimos separación de bienes y la casa es suya, está hipotecado, así que en eso no hay problema”, ha añadido la exmujer de Echenique, concluyendo que esto realmente se está llevando a cabo. Sin embargo, pese a sus declaraciones, ha dejado claro una cosa: “Creo que Pablo fue el amor de mi vida y que va a seguir siéndolo siempre. Difícilmente creo que me enamore de otra persona”.