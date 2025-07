Un hombre conduce borracho por una autopista con un cortacésped: se niega a hacerse el test de alcoholemia

El cortacésped que conducía el detenido (Florida Highway Patrol)

Un suceso insólito ha tenido lugar en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde un hombre fue detenido tras circular con un cortacésped por una autopista mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según informó el medio francés La Dépêche, los hechos ocurrieron el pasado viernes 18 de julio y terminaron con la detención del individuo, de 38 años, por conducir en estado de embriaguez.

Todo comenzó a primera hora de la mañana, cuando varios automovilistas alertaron a la policía al ver a un hombre maniobrando de forma errática a bordo de una máquina cortacésped sobre la calzada de una autopista. El insólito episodio se produjo en una vía rápida del condado de Hernando, al oeste del estado.

El medio estadounidense Fox 13 detalló que fue un agente de la policía de carreteras de Florida quien acudió al lugar tras recibir los avisos. Al llegar, encontró al hombre detenido en el arcén, sentado sobre su cortacésped y visiblemente desorientado. De inmediato, el agente detectó varios signos evidentes de intoxicación etílica.

Se negó al test de alcoholemia

Según relataron las autoridades al medio local, el agente intentó realizar al sujeto un test de sobriedad estándar, pero este se negó a cooperar. A pesar de la negativa, los síntomas de embriaguez eran, en palabras del informe policial, “claros y persistentes”. El hombre fue arrestado en el lugar de los hechos y trasladado al centro penitenciario del condado.

Policía estadounidense (POLICÍA DE NEWARK)

El cortacésped motorizado con la que circulaba fue inmovilizada por la policía. Aunque no se trata de un vehículo convencional, en Estados Unidos —como en otros países— está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol, incluso si no está diseñado para circular por la vía pública.

La Dépêche recoge que el individuo fue formalmente acusado de “conducción bajo influencia de sustancias” (DUI, por sus siglas en inglés). El mismo día de su detención, fue puesto en libertad tras abonar una fianza de 500 dólares, según confirmaron los registros de la prisión del condado de Hernando, consultados por Fox 13.

No era la primera vez

Este tipo de incidentes no es inédito en Estados Unidos, donde en varias ocasiones se han producido arrestos similares. El uso de vehículos no convencionales como cortacéspedes, carros de golf o incluso sillas motorizadas por personas ebrias en la vía pública ha llevado a múltiples detenciones en los últimos años.

Conduce sin carnet mientras amenaza a la Guardia Civil y lo comparte en redes sociales

Florida, en particular, acumula varios casos de este tipo. En 2022, otro hombre fue detenido tras conducir una moto de agua por una calle inundada, también bajo los efectos del alcohol. En todos estos casos, las autoridades recuerdan que el delito de conducción en estado de embriaguez no depende del tipo de vehículo, sino del riesgo que supone para la seguridad vial.

La policía de carreteras de Florida ha reiterado su mensaje de tolerancia cero con este tipo de comportamientos y ha subrayado la importancia de no subestimar las consecuencias legales de manejar bajo la influencia del alcohol, incluso a bordo de vehículos como un simple cortacésped.