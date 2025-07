Las mejores películas de Netflix España para ver en cualquier momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más vistas en Netflix España puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix España

1. Una mujer normal (A Normal Woman)

Cuando una enfermedad desconocida empieza a afectar a su vida, una mujer de la jet set’ debe desentrañar el misterio tras esta antes de perderse por completo a sí misma.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. El muro negro (Brick)

Cuando un misterioso muro de ladrillo aparece inesperadamente en torno a su edificio, Tim y Olivia deberán colaborar con sus vecinos para encontrar una salida.

4. 17 otra vez

A los 35 años, la vida de Mike no ha ido por el camino del éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de Scarlet, su encantadora mujer. Una noche de tormenta, Mike ve al que fuera bedel de su instituto subido encima de la valla de un puente mirando al río. Mike detiene su coche con intención de evitar que el hombre se tire, pero cuando llega a la altura del bedel, éste ha desaparecido y Mike cae irremediablemente al río. Cuando a la mañana siguiente Mike llega a casa de su amigo Ned, se da cuenta de que no es el mismo Mike vendedor de medicamentos sino Mike O’Donnell, el adolescente de 17 años.

5. Casi familia (Família, Pero no Mucho)

Un padre brasileño da con la horma de su zapato cuando conoce al suegro argentino de su hija.. y un viaje a Bariloche se convierte en un escenario de ego cultural lleno de roces.

6. Sigo siendo la misma

'Sigo siendo la misma' es un retrato nostálgico, disparatado y conmovedor de una cantante única que causó un auténtico revuelo a inicios de la década de los 2000. El documental narra cómo fueron los comienzos artísticos de Yurena, conocida por aquel entonces como Tamara y todo el fenómeno que le convirtió en un auténtico icono popular al inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de su conocida canción No cambié y de su posterior álbum Superestar.

7. Mis 84 m² (84제곱미터)

Un hombre que ha invertido los ahorros de toda su vida en un apartamento descubre que sus paredes ocultan ruidos molestos, vecinos hostiles y secretos estremecedores.

8. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato?

9. Almost Cops (Bad Boa's)

Un entregado policía municipal y un exagente temerario se ven obligados a colaborar. Juntos desatarán el caos por las calles de Róterdam.

10. La vieja guardia 2 (The Old Guard 2)

Andy y su equipo de guerreros inmortales luchan con un propósito renovado y se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo que amenaza su misión de proteger a la humanidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.