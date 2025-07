Aldama desvincula a la mujer de Sánchez del rescate de Air Europa en un audio clave no incluido en el informe de UCO: “[...] si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad”

Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa en un audio a Koldo García

Un nuevo capítulo se abre en la ‘trama Koldo’ con la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

En sus más de 22.000 archivos incautados por la benemérita y sus 265 páginas de informe judicial, la UCO no presentó ante el Tribunal Supremo un audio donde el empresario Víctor de Aldama niega que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, tuviera relación con el rescate de la aerolínea Air Europa.

La causa afecta, entre otros, al exministro de transportes, José Luis Ábalos, a su antiguo asesor, Koldo García, y al propio Aldama, presunto comisionista. En este contexto, el rescate de Air Europa, una operación llevada a cabo en noviembre de 2020 por un valor de 475 millones de euros, ha sido objeto de escrutinio político, especialmente tras las insinuaciones de la supuesta influencia de Begoña en las negociaciones.

“Nada verdad”, afirma Aldama

La grabación recoge un mensaje de voz enviado por Aldama a Koldo en el que descarta de forma tajante cualquier participación de la esposa del presidente en el proceso. “Sobre lo que me cuentas de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad”, afirma el empresario.

Según Aldama, las negociaciones comenzaron entre marzo y abril, cuando se anunciaba el toque de queda, y se concretaron en noviembre de 2020. Según el sumario, Aldama repitió varias veces esta afirmación, subrayando que no existía vínculo entre Begoña y las ayudas públicas otorgadas a la aerolínea, propiedad del grupo Globalia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que admita la denuncia que presentó el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa y los negocios de su esposa, Begoña Gómez. (Fuente: europapress/congreso)

Presiones políticas, pero no familiares

No obstante, el empresario no negó que hubiera presiones para que el rescate saliera adelante, aunque matizó que estas se dirigieron a responsables institucionales y no a través de intermediaciones personales o familiares.

“Presiones ha habido a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, a todo el mundo, porque, como se ha dicho, es una compañía estratégica y, si no daba el préstamo, la compañía cerraba e iban 50.000 personas a la calle”, sostuvo Aldama en el audio, recogido por varios medios.

El rescate, defendió, fue supervisado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que contrató a la consultora PwC y a un auditor externo para asegurar su legalidad y trazabilidad. “La han visto con puntos y comas la SEPI (…) y han dado su conformidad y que todo estaba legal”, subrayó el empresario.

La relación con Wakalua

Sin embargo, Aldama abordó en la grabación la presencia de Begoña Gómez en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón. Pero sus visitas estuvieron vinculadas exclusivamente a su colaboración con Wakalua, el centro de innovación turística de la compañía, y a su rol como directora del Instituto de Empresa (IE) para África.

“Begoña sí es verdad que ha estado varias veces en la sede de Globalia en Pozuelo, pero siempre por el tema de Wakalua (…) igual que cuando vino a San Petersburgo con la OMT”, dijo el empresario.

Wakalua, explicó, trabajó con start-ups procedentes de competiciones de innovación impulsadas desde África, sin que existiera ninguna financiación irregular ni injerencia de la mujer de Pedro Sánchez.

“Buscando la mierda”

Del mismo modo, el empresario manifestó su malestar por la cobertura mediática en torno al caso, acusando a algunos medios de “buscar la mierda” en relación a la participación de Begoña Gómez.

En una conversación con García, Aldama transmitió además la inquietud que le había trasladado el equipo de Globalia ante la posibilidad de que se publicaran noticias que vincularan a ella con el rescate: “Ayer me llama Lisandro Marque, que es el Relaciones Institucionales de la compañía de Globalia. Me dice que están bastante agobiados”, relató.

El PP emula con IA 'La Isla de las Corrupciones' e incluye a Pedro Sánchez, Ábalos, Aldama...

Un audio ausente del informe

Este audio fue excluido del informe que la UCO presentó al juez del Supremo por el que se inició la investigación del ‘caso Koldo’. No obstante, incluyó otras grabaciones que insinuaban contactos entre Javier Hidalgo (exCEO de Globalia) y Begoña Gómez.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una de las presionadas por Aldama, se ha pronunciado a través de redes sociales: “Han sido meses de injurias, bulos y falsedades. La verdad se impondrá. Algunos deberían empezar a pedir disculpas”.

Mientras tanto, el PSOE ha solicitado el ingreso en prisión del empresario, que continúa en libertad, y considera que su colaboración con la justicia “es una falacia”. El caso sigue abierto y pendiente de nuevas diligencias judiciales.