Tragedia en Italia por la muerte de la sumiller de un restaurante con estrella Michelín tras derrumbarse el techo del local

La sumiller Mara Severin fallecía por las lesiones provocadas por el derrumbamiento del restaurante con estrella Michelin en el que trabajaba, en Terracina, una localidad costera en el Lazio

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Un restaurante ubicado en Terracina, una pequeña población costera de la región italiana del Lazio, sufría un accidente fatal en la noche del lunes, cuando el techo del local se derrumbaba en pleno servicio. Ocurrió en el restaurante Essenza, galardonado con una estrella Michelin, alrededor de las 22 h, en una sala ocupada en ese momento por comensales y parte del equipo. Entre ellos se encontraba la sumiller Marta Severin, víctima mortal del derrumbe.

A pesar de que la joven sumiller fue rescatada con vida de entre los escombros, Severin falleció poco después en el hospital a causa de las graves lesiones sufridas. Otras diez personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. La Fiscalía de Latina, capital de provincia a la que pertenece este pueblo costero, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La bodega del restaurante Essenza,
La bodega del restaurante Essenza, en el pueblo italiano de Terracina (Web del restaurante)

Por ahora, se desconocen las causas exactas del colapso en un restaurante cuyo local había sido reformado recientemente. Algunos testigos del accidente han asegurado a medios italianos haber oído dos crujidos distintos, testimonios que podrían apuntar a posibles fallos estructurales en un edificio construido en los años treinta o cuarenta.

La víctima, Mara Severin, de 31 años, era la encargada de la bodega en Essenza desde hace diez años, donde también se ocupaba de la organización de experiencias de cata personalizadas. Además, la sumiller, originaria de Sabaudia y residente en Pontinia, compartía su trabajo a través de sus redes sociales, compartiendo recomendaciones e imágenes de botellas. En 2022 obtuvo el diploma de la Associazione Italiana Sommelier (AIS) como sumiller.

Ottavio Bindila y Mara Severin,
Ottavio Bindila y Mara Severin, encargados de la sala y bodega del restaurante (Instagram / @ristorante_essenza)

Mientras se esclarecen las causas del derrumbe, el edificio ha sido incautado en su totalidad y los bomberos, con el apoyo de ingenieros estructurales y técnicos de la ASL, están realizando peritajes técnicos.

El alcalde de la ciudad, Francesco Giannetti, ha expresado su dolor en declaraciones la Rai: “Hoy no hay palabras. Solo respeto y silencio por una joven espléndida que amaba profundamente su trabajo”.

El restaurante Essenza

El restaurante, dirigido por el chef Simone Nardoni, fue reconocido con una estrella Michelin en 2021, galardón que ha mantenido en el tiempo hasta esta edición. Abierto desde 2011 y trasladado hasta Terracina desde la localidad interior de Pontinia en 2019, este proyecto se había consolidado ya como un referente de la cocina contemporánea en el Lazio, con una propuesta basada en los productos del Agro Pontino y dividida en propuestas de pescado, carne y pasta.

Sobre el proyecto de Nardoni, la Guía Michelin asegura que se trata de un “elegante restaurante dirigido por un personal joven y bien formado”. “El chef sirve una cocina excitante y creativa, con una cuidada preparación y presentación de los platos que atraerá tanto a los ojos como a las papilas gustativas”, continúan explicando desde la guía, cuyos inspectores destacan además su “impresionante carta de vinos con cerca de 800 etiquetas diferentes”.

