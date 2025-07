Achraf Hakimi lanza un dardo al Real Madrid tras golear con el PSG: “Yo no quería irme, fue el club el que decidió”

El lateral del PSG, Achraf Hakimi (Reuters/Peter Cziborra)

La noche del miércoles fue una pesadilla para el Real Madrid. En un encuentro disputado en suelo estadounidense en las semifinales del mundial de clubes, el Paris Saint-Germain arrasó al conjunto blanco con un 4-0 que deja muchas lecturas y un mensaje claro para el conjunto de Xabi Alonso; aun queda mucho trabajo por hacer.

El equipo dirigido por Luis Enrique dominó de principio a fin con un fútbol coral, intenso y efectivo, alejado de la imagen de un equipo de figuras sin conexión. Los goles de Fabián Ruiz (por partida doble), Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos, sellaron una victoria aplastante y que dejó la sensación de que los parisinos aún podrían haber hecho más sangre. El PSG mostró una versión madura, compacta y con automatismos muy trabajados, mientras que el Madrid, aún en fase de rodaje, ofreció una imagen desdibujada, sin respuesta ante la presión alta y el ritmo del rival.

Una de las figuras más importantes de este Paris Saint-Germain es el exmadridista Achraf Hakimi, quien tras el partido elogió el trabajo de Luis Enrique, consciente de que ha transformado al equipo: de un grupo de individualidades a un colectivo en el que todos trabajan con un objetivo común. “Yo pienso que hoy en día, cuando todo un equipo corre, cuando todos vamos en la misma dirección, todo es más fácil”, afirmó Hakimi en DAZN. “Es verdad que con grandes jugadores puedes ganar partidos, pero para ganar títulos necesitas un equipo. Luis Enrique ha creado eso: un equipo, una familia. Estamos agradecidos de tenerle en el club. Ha cambiado todo y los resultados hablan por sí solos”, concluyó el marroquí.

Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé celebrando uno de los goles frente al Real Madrid (AP Foto/Pamela Smith)

“Yo no quería irme”

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó cuando fue preguntado por su salida del Real Madrid, el club en el que se formó y con el que debutó como profesional. “Yo no quería irme. Fue el club el que decidió que saliera”, confesó en zona mixta. “Siempre he dicho que mi sueño era triunfar allí, pero no se me dio la oportunidad. Ahora estoy feliz en París y estoy creciendo como jugador y como persona”, añadió.

Estas palabras no pasaron desapercibidas. Achraf dejó el Real Madrid en 2020, después de una exitosa cesión en el Borussia Dortmund, y su salida fue percibida como una decisión económica del club blanco, que priorizó otras operaciones en aquel momento. El tiempo ha demostrado que el marroquí se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo, y su actuación ante su exequipo no hizo más que reforzar esa sensación.

Tras la contundente victoria ante el Real Madrid, Luis Enrique aprovechó la rueda de prensa para elogiar a sus laterales, en especial a Achraf Hakimi y Nuno Mendes, a los que definió como una pieza clave del sistema del Paris Saint-Germain. “Creo que, sin ninguna duda, son los dos mejores laterales del mundo. Cada uno hace una labor distinta dentro de nuestro equipo, pero todos tienen que atacar y todos tienen que defender, no solo los laterales. Todos. Eso creo que representa muy bien a nuestro club”, afirmó.

Achraf Hakimi y Luis Enrique (Reuters/Kai Pfaffenbach)

El técnico español aseguró que el éxito del PSG no solo reside en el talento individual, sino en el compromiso colectivo: “Como estoy en un club que tiene muchas posibilidades económicas, podemos fichar muy buenos jugadores. Pero esos jugadores están siempre en función del equipo, y creo que esa es la clave del Paris Saint-Germain en estas dos temporadas”.

Sobre Hakimi, fue especialmente explícito: “Tiene libertad. Cuando tenemos el balón puede ser un delantero centro, un extremo, un media punta, puede jugar entre líneas. Y cuando no tenemos el balón, es un lateral que presiona alto, pero que también hace trabajo defensivo”. Un reconocimiento que refuerza el peso del marroquí dentro de un equipo que, como subraya su entrenador, basa su fortaleza en el esfuerzo colectivo.