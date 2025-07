Un alumno se niega a hacer su examen de ciencias naturales por miedo de las “descripciones anatómicas”: “No podía oír palabras relacionadas con los órganos sin sufrir un ataque de ansiedad”

Un alumno de secundaria se niega a hacer su examen de ciencias naturales porque tiene miedo de las “descripciones anatómicas” (Pexels)

Después de que un alumno comenzase a mostrar síntomas de malestar al estudiar contenidos relacionados con la biología, “en particular las relativas a la fisiología humana y los órganos”, un adolescente no ha podido continuar con sus clases en la materia. “Su profesor de 4º señaló que le había sido imposible asistir a estas clases, ya que no podía oír palabras relacionadas con los órganos sin sufrir un ataque de ansiedad”, han descrito los magistrados del Tribunal Administrativo de Melun (Seine-et-Marne) en una sentencia fechada el 26 de mayo de 2025, que acaba de hacerse pública, según La République.

Durante el juicio, el tribunal ha comunicado que Arthur, el joven implicado, “sufre de un problema de déficit de atención con hiperactividad, de dificultades de comunicación social, de un problema de desarrollo de las coordinaciones motrices, de un problema de ansiedad y de manifestaciones fóbicas con descripciones anatómicas”. Sin embargo, a pesar de que la familia había solicitado una exención académica, han rechazado finalmente eximir al alumno de secundaria de la prueba de Ciencias de la Vida y de la Tierra (SVT), además del examen nacional del Diplôme National du Brevet (DNB), que celebrados los días 26 y 27 de junio de 2025.

El juez de medidas cautelares ya había tomado otra decisión

La decisión del tribunal llega después de que, semanas antes, el juez de medidas cautelares del mismo tribunal hubiera suspendido temporalmente la decisión del Servicio Interacadémico de Exámenes y Oposiciones (SIEC) de Île-de-France, organismo que rechazó inicialmente la solicitud de exención. El auto de suspensión fue dictado el 29 de abril de 2025, considerando la gravedad del estado emocional del alumno. El argumento de la familia fue respaldado también por un informe psiquiátrico que calificó de “indispensable” la medida respecto a la prueba de SVT. Y es que, según el especialista, la exposición a términos relacionados con el cuerpo humano podría desencadenar episodios de ansiedad incapacitantes. Por lo que, la defensa alegó que era “esencial” que se le eximiera de esa evaluación concreta para preservar su integridad emocional.

En respuesta a la solicitud de la familia, el Ministerio de Educación ofreció una serie de adaptaciones pedagógicas. Entre ellas figuraban “la proximidad de los carritos de compra, el uso de materiales específicos, el uso de una lógica específica y la dispensa de la cartografía”. No obstante, no llegó a aceptarse la exclusión de la prueba de SVT. Por su parte, el tribunal ha considerado que la normativa sobre exenciones en el marco del ‘Diplôme National du Brevet’ es limitada y clara: “Establece de forma restrictiva las adaptaciones que pueden concederse”, resolvió el tribunal. “En estas circunstancias, el demandante no tiene derecho a alegar que la solicitud del Servicio Interacadémico de Exámenes y Oposiciones de Île-de-France de eximir a su hijo de la prueba infringió el código de educación”, han concluido.

“Garantizar la igualdad de oportunidades”: las adaptaciones académicas que concibe la legislación francesa

La legislación francesa establece que “para garantizar la igualdad de oportunidades entre los candidatos, se proporcionan las adaptaciones (...) que sean necesarias debido a una discapacidad o a un problema de salud incapacitante”. Estas pueden incluir “el centro de un tiempo adicional (...), la presencia de un asistente, un dispositivo de comunicación adaptado, la puerta tiene la disponibilidad de un equipo adaptado o el uso, por parte del candidato, de su equipo personal”.

El mismo texto legal precisa que constituye una discapacidad “toda limitación de actividad (...) en la vida en sociedad (...) de una persona debido a una alteración sustancial, duradera o definitiva de una o más funciones físicas, sensoriales, mentales, cognitivas o psicológicas, de una polidiscapacidad o de un problema de salud invalidante”. Sin embargo, en este caso, el tribunal estimó que, aunque el alumno presenta dificultades importantes, la exención total de una materia no está contemplada como medida ordinaria en el reglamento del DNB. Así, aunque la familia aún no ha anunciado si va a recurrir a la decisión, Arthur ha tenido que presentarse a la prueba de SVT junto al resto de candidatos.