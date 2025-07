Feijóo, en el congreso del PP: “Quiero un Gobierno en solitario, pero no vamos a poner un cordón sanitario a Vox”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular (Jesús Hellín - Europa Press)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que, si gana las próximas elecciones generales, formará “un Gobierno de todos, no de parte”, con el objetivo de recuperar la “normalidad” institucional y poner fin a lo que ha calificado como la “pesadilla” del actual Ejecutivo de coalición. Así lo ha afirmado durante la clausura del XXI Congreso Nacional Extraordinario del PP, celebrado en Madrid, donde ha sido reelegido presidente del partido con el 99,24% de los votos de los compromisarios.

“¿Qué Gobierno habrá tras las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo”, ha proclamado Feijóo ante los asistentes al congreso. En ese sentido, ha insistido en su apuesta por un Gobierno en solitario: “Yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos en el Consejo de Ministros”.

Sobre su relación con otras fuerzas políticas, el líder del PP ha descartado aplicar un cordón sanitario a Vox. “Son la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no voy a arrinconarlos”, ha afirmado. En cuanto al Partido Socialista, ha señalado que con este PSOE es “imposible” pactar, lo que no significa “renunciar para siempre a que este país recupere los consensos” en los asuntos que lo requieren. “La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener”, ha proclamado. En cambio, sí ha anunciado una línea roja con EH Bildu: “Solo habrá cordón sanitario a Bildu, al menos mientras no pida perdón”. Feijóo prometió que en su primera intervención como presidente del Gobierno se dirigiría a los diputados de esta formación para decirles que nada hablarán mientras no pidan perdón a todas las víctimas de ETA y no ayuden a esclarecer sus crímenes.

Declaracciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la "única" carta que se espera de él es la de dimisión: "Por mucho que se maquille, usted no es la víctima. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años". (Fuente: Congreso)

“Someterse al independentismo”

Aclarados estos límites, Feijóo ha adelantado lo que pasará si le faltan votos para la investidura. “No voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo. No voy a firmar nada que vaya en contra de lo que hemos aprobado hoy aquí. Y nada es nada”, ha remarcado. Ha dicho que a él no se le da bien “someterse al independentismo” porque a lo largo de toda su vida política los populares han ganado “al nacionalismo y al independentismo en Galicia”.

Y sobre cuál será la relación con los nacionalistas, la ha resumido en dos palabras: claridad y vigilancia. “Es mejor ser claros, fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada”, ha apostillado, antes de asegurar que habrá vigilancia, porque no va a “consentir más desafíos” al país. “Buscaré siempre la integración de todos, pero con una salvedad: las minorías deben ser escuchadas y deben ser respetadas, pero no pueden ser quien marque el rumbo a la nación, mucho menos si persisten en destruir la propia existencia de España”, ha asegurado. En la mayoría, ha proseguido el líder de los populares, caben todos, “en la minoría no”.

Feijóo ha definido el cónclave popular como un acto de “unidad” y de “futuro”, y ha instado a los suyos a trabajar para devolver la estabilidad a España. “Vamos a demostrar que España tiene solución”, ha asegurado. “Hoy empieza todo, este es el acto fundacional de un nuevo tiempo”.

*Con información de EFE