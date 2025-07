Marta López, rotunda con sus operaciones estéticas: “Hago deporte y me cuido, por quirófano solo la nariz”

Marta López. (Instagram)

Marta López, conocida desde su participación en Gran Hermano hace más de dos décadas, ha experimentado un cambio notable a lo largo de los años. Esto, gracias a una combinación de hábitos saludables y varias intervenciones estéticas. La colaboradora de TardeAR ha pasado por rinoplastia, perfilado de labios, carillas dentales, abdominoplastia y otros tratamientos que han transformado su imagen.

En el programa de Telecinco, Marta llevó a su médico, el doctor Villar, para aclarar qué se ha hecho realmente y desmentir algunos rumores. “No llevo relleno en los labios, es mentira. Tampoco ácido hialurónico ni me he hecho ningún estiramiento”, afirmó. Explicó que, de vez en cuando, utiliza toxinas para relajar la musculatura de la frente y evitar arrugas, pero el cambio más importante fue la rinoplastia que se hizo en 2001. El año pasado, también se sometió a un perfilado de labios para corregir la sonrisa gingival con carillas dentales, según detalló el especialista.

Las operaciones estéticas de Marta López. (Telecinco)

Marta quiso dejar claro que no todo es resultado de cirugía: “No bebo, no fumo, hago deporte y me cuido. Por quirófano solo la nariz”. En cuanto a su cuerpo, el doctor mencionó que tras su tercer hijo y la lactancia perdió peso, se puso prótesis mamarias que luego redujo después de un problema en 2020. También se hizo una abdominoplastia para recuperar la figura tras haber ganado 24 kilos durante el embarazo.

Sobre el coste, la televisiva confesó no haberlo calculado, pero aseguró que no fue una cantidad excesiva. “Muchas intervenciones me las hicieron por salir en la tele, otras las he pagado yo”. Añadió que la cirugía abdominal fue necesaria debido a los cambios físicos después de sus cesáreas.

“No he robado nada a nadie”

Además de hablar sobre su transformación física, Marta tuvo que enfrentarse a una polémica en el plató cuando se la acusó de haber “robado” el lugar de la boda a otra mujer que supuestamente ya había hecho una reserva en la finca donde ella se casó. Según contó Antonio Lleida, redactor del programa, una amiga le dijo que su hermana tenía reservado ese espacio para su boda, pero que finalmente Marta ocupó ese lugar.

Marta López conecta con '¡De Viernes!' tras darse el 'sí, quiero' con Alejandro Huerta (Mediaset)

La colaboradora rechazó la acusación con contundencia: “No he robado nada a nadie. Estoy harta de esos comentarios”. Y además, quiso añadir: “Por el cariño que nos tenemos, me parece que debes hablar con propiedad. Yo no he robado nada a nadie. Que ya estoy harta”. Añadió que la organización cometió un error con la reserva y que ofrecieron una compensación a la otra parte. “He trabajado en esa finca y sí estaba libre cuando yo fui, seguro que no lo apuntaron bien”, explicó de manera rotunda.

Así, Marta es sincera y reconoce sus retoques estéticos, pero niega aquellos que se le han atribuido sin fundamento. Como ella, muchas personas optan por realizarse alguna cirugía que les ayude con alguna zona corporal que les suscite inseguridad; pero además, lo combinan con un estilo de vida saludable que también ayuda a que se vean bien con el paso de los años.