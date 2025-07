El Poder Judicial decide no sancionar al juez que interrogó al humorista Quequé y comparó la broma de volar el Valle de los Caídos con volar la plaza de Pedro Zerolo

Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, en el programa de Hora Veintipico. (Canal de YouTube de Hora Veintipico)

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido esta semana archivar la queja que se presentó contra el juez Carlos Valle Muñoz-Torreo por sus polémicos comentarios en el curso del interrogatorio al humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, que fue investigado por un delito de odio que finalmente fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez Valle, titular del Juzgado de instrucción número 38 de Madrid, instruyó una querella presentada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos contra el humorista después de que este afirmase en uno de sus programas: “¡Abogados Cristianos! Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente”.

Quequé añadió a continuación: “Y luego lo que queremos hacer es coger todos los pedacitos que salgan de la Cruz del Valle de los Caídos y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirárselas a los curas que se hayan follado a algún niño... O sea, a todos. Sí, igual nos faltan piedras. ¡Igual necesitamos volar también la Almudena!”.

Imagen de archivo de un homenaje a Pedro Zerolo. (Europa Press)

El juez Valle procesó el pasado enero al cómico al considerar que sus palabras tenían una “naturaleza ofensiva” y no estaban amparadas por la libertad de expresión. Su interrogatorio a Quequé no estuvo exento de polémica al comparar Cuelgamuros con la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio madrileño de Chueca, un lugar referencial de la lucha LGTBIQ+. “A ver si a usted le parece, aunque fuera en un programa de humor, que se dijera: ‘Vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación? Incluso en un programa de humor ¿Puede entenderse que no tiene un sentido mendaz, ofensivo?”, planteó el juez.

Queja de la Fundación Pedro Zerolo

A raíz de la divulgación de los comentarios del juez, la Fundación Pedro Zerolo y la Plataforma Trans pidieron a la Fiscalía que actuase de oficio (ante un posible delito de odio), además de solicitar al CGPJ que valorase la apertura de un expediente disciplinado al juez Valle. Este martes, la Comisión Permanente se reunió y decidió el archivo de la queja. “Lo que ha hecho la Comisión Permanente es tomar conocimiento del acuerdo de archivo dictado por el promotor de la acción disciplinaria, que ha entendido que las palabras del juez Valle no tenían el ánimo de vejar al humorista, sino plantear una simple analogía”, explica un portavoz del CGPJ: El archivo ha salido adelante con seis votos a favor y dos en contra. Entre los votos a favor del archivo llama la atención el del vocal progresista Bernardo Fernández.

Al final, la Audiencia Provincial de Madrid decidió a principios de mayo archivar la causa abierta contra Quequé por sus comentarios sarcásticos en el programa ‘Hora Veintipico’. Los magistrados estimaron los recursos presentados tanto por el cómico como por la Fiscalía contra la resolución del juez Carlos Valle Muñoz-Torrero de procesar a De Miguel y ponerle a un paso del banquillo. La Audiencia dictaminó, en contra del criterio del juez Valle, que los comentarios de De Miguel “no son delito” ni “fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso o a aquellos que practican la religión católica”.