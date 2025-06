Las series más populares de Netflix en España para engancharse este día

Gorka Otxoa, Jon Lukas y Leire Martínez en 'Desaparecido', nuevo thriller español de Netflix

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

Sirenas | Ya disponible en Netflix (Facebook / Netflix)

1. El sol de Olympe

Olympe es una coreógrafa de baile contemporáneo. Está reclutando a los bailarines para su próximo espectáculo sobre el mito de Clitia y Helios, contado por Ovidio en las “Metamorfosis”. Olympe pone un cuidado especial en la búsqueda de quien encarnará a Helios, ya que quien tenía el papel previamente era su expareja, también bailarín, quien murió en un accidente de moto un año y medio atrás. Al entrar en la compañía, Alek, el nuevo bailarín estrella elegido, la mueve por su carácter dominante. Las personalidades de los dos chocarán entre ellas comprometiendo el futuro del espectáculo de Olympe.

2. Desaparecido (Desagertuta)

Tras pasar una noche en el monte con su grupo de amigos, Jon, un joven vasco, desaparece sin dejar rastro. La única pista es un inquietante vídeo que él mismo publica en redes sociales minutos antes de perderse su pista.

3. Aguas turbias (The Waterfront)

Una importante familia de pescadores de Carolina del Norte se mete en aguas turbulentas para mantener a flote su decadente imperio empresarial.

4. Jugando con fuego: España

Un grupo de ligones españoles llega en busca de sol, fiesta y rollitos pero si quieren ganar los 100 000, tendrán que olvidarse por completo del sexo.

5. Ginny y Georgia

La independiente Georgia y sus dos hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte en busca de una nueva vida.. pero descubren que empezar de cero puede ser complicado.

6. The Many Deaths of Nora Dalmasso

¿Quién mató a Nora Dalmasso? En esta serie documental, su familia y periodistas comparten detalles inéditos de su asesinato, la investigación y la tormenta que se desató.

7. La favorita 1922

Sevilla, 1922. La marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y de posición privilegiada, pasa horas en los fogones junto al servicio volcando su energía en su gran pasión, cocinar, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecia a la menor ocasión y anhela llevar otra vida. Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia, su fiel doncella, se ven envueltas en un desafortunado incidente que cambiará sus vidas para siempre.

8. Sirenas (Sirens)

Preocupada por el nivel de intimidad en la relación entre su hermana y su jefa multimillonaria, una mujer normal busca respuestas en una lujosa villa junto al mar.

9. Dept. Q

Un poli descarado pero brillante se pone al frente de un nuevo departamento, donde dirige a un grupo de inadaptados que van a trabajar en los casos sin resolver de Edimburgo.

10. Los supervivientes (The Survivors)

Hace quince años, la muerte de tres jóvenes destrozó a este tranquilo pueblo costero. Ahora, la misteriosa muerte de una joven vuelve a sacar el pasado a la luz.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel.

La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más.

La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.