El Gobierno dirá hoy si impone o no más condiciones a la opa de BBVA a Sabadell con los ojos en la nuca de la CE y los mercados

(De izq. a dcha.) El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Ricardo Rubio / Europa Press.

El futuro de la opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell hace 13 meses puede dar hoy un paso de gigante o de cangrejo dependiendo de si el Consejo de Ministros aprueba la operación en los términos planteados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si endurece las condiciones impuestas al banco vasco por el supervisor, alegando razones de interés general. Antes de que el Gobierno se pronuncie, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha querido ‘meter presión’ al proceso advirtiendo este lunes de que si el Ejecutivo complica la operación o si Sabadell vende su filial británica TSB podrían retirar la oferta o recurrir a los juzgados.

La primera opción no parece muy probable teniendo en cuenta que minutos después de hacer estas declaraciones Torres señaló que confía en que los accionistas de Banco Sabadell puedan decidir su futuro pronto y en que el Gobierno no ponga más obstáculos a la opa exigiendo condiciones difíciles de cumplir y que no permite la ley, ha incidido en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En cuanto a la posibilidad de ir a los juzgados, Torres declaró la semana pasada que según la Ley de Defensa de la Competencia, el Consejo de Ministros no puede endurecer las condiciones impuestas por la CNMC, sino que “por motivos distintos” las puede revisar, dando a entender que solo podría confirmarlas o incluso suavizarlas. Ante la posibilidad de que haya nuevas condiciones con el argumento de proteger el interés general, el presidente del banco vasco dijo que siempre tienen la vía judicial para recurrirlas, aunque también podrían aceptarlas e incluso aceptarlas y recurrirlas, indicó.

BBVA ha lanzado una opa hostil sobre Sabadell con contraprestación en acciones

Suspender la cotización para evitar problemas

Sobre la repercusión que puede tener la decisión del Ejecutivo sobre la opa en las acciones de BBVA y Sabadell, Torres cree que “sería bueno” que no se comunicara con el mercado abierto “porque supone una posible interferencia en el buen funcionamiento de los mercados”.

Para evitar este problema, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender este martes durante un breve periodo de tiempo la cotización de ambos bancos. Según su presidente Carlos San Basilio, están en contacto con el Ministerio de Economía para conocer el momento de publicación de la decisión del Gobierno. Será una suspensión “lo más quirúrgica” posible de ambas cotizaciones para que todo el mercado tenga toda la información, ha explicado. Se haría “un poco antes” de que el Gobierno informe de su decisión y se levantaría “poco después”, en el caso en que el Ejecutivo decidiera informar con el mercado abierto.

La intervención del Gobierno no gusta en Bruselas

La injerencia del Gobierno en la opa ha sido muy cuestionada Bruselas, que cree que el Ejecutivo español va ha pronunciarse sobre un tema, las fusiones bancarias, en el que solo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia tienen potestad para hacerlo, ha señalado la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque. Considera que “las reglas que se aplican a las fusiones bancarias, ya sean transfronterizas o dentro de cada Estado miembro, son muy claras” al respecto, según ha recogido Efe.

“Para los bancos significativos, el Banco Central Europeo evalúa desde la perspectiva prudencial si la fusión es adecuada o no, y, luego, las autoridades de competencia evalúan si esto genera problemas o preocupaciones que tengan que ser remediadas en el marco de Competencia. Y ya está”, ha contestado tajante. En su opinión, “supuestamente no hay otros poderes que utilizar”, ha dicho aludiendo al Gobierno español. Después de que este decidiera elevar la opa al Consejo de Ministros, la Comisión Europea indicó que no aprecia razones para que el Ejecutivo español bloquee o rechace la opa y defendió que esta debería alinearse con la autorización con condiciones que dio la CNMC.

Fachada de la sede de BBVA. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La adquisición recibió en 2024 el visto bueno del Banco Central Europeo y en abril el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la aprobó con condiciones para evitar riesgos detectados durante su evaluación, como el potencial empeoramiento de las condiciones comerciales para particulares, empresas y acceso a cajeros, exclusión financiera en algunos municipios y zonas rurales; así como reducción del crédito a pymes en determinadas áreas.

Venta del TSE

Otro de los temas que más polémica ha suscitado en la víspera de que el Consejo de Ministros desvele su decisión es la posible venta de Banco Sabadell de su filial británica TSB. En este tema, Torres ha reiterado que no es el momento idóneo para llevar a cabo una operación de esas características. Aun así, si esa venta saliera adelante y la opa se cerrara antes, Torres no ve ningún inconveniente, ya que la transacción se podría “perfeccionar” después de la toma de control del Sabadell por el BBVA, que sería el dueño de una entidad con planes de venta de una de sus filiales.

Sin embargo, cree que sería “bueno” que se aclaren las informaciones que se han conocido sobre la posible venta, ya que son “confusas”. Reconoce que compete a “otros organismos” decidir si Sabadell está respetando o no el deber de pasividad. Entre ellos a la CNMV, que según su presidente “hasta ahora” no ha observado que Sabadell haya incumplido este deber.

Logotipos de Banco Sabadell. REUTERS/Albert Gea/File Photo/File Photo

La opa se encamina a su recta final

Si la decisión del Gobierno favorece a BBVA, el periodo de aceptación de la opa podría comenzar en el mes de julio y, a juicio de Torres, hay que evitar que los accionistas tengan que pronunciarse en el mes de agosto. “Está en el interés de todos no alargar más el proceso”, ha explicado.

Tras el dictamen del Ejecutivo, el siguiente paso sería actualizar el folleto de la opa y cuando reciba el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrir el periodo de canje, lo que podría llegar a mediados de julio.

Aunque la ley establece un mínimo de 15 días, la realidad es que suelen ser al menos 30 días, lo que colocaría el cierre del periodo de canje en agosto, algo que a ojos de Torres “es un mal escenario”. Lo que podría hacer pensar que el periodo de canje se alargará hasta septiembre.

Una vez finalizado el proceso, si la opa no prospera, Carlos Torres considera que no será un fracaso y que su banco seguiría su camino pues no necesita al Sabadell para tener “el éxito” que tienen: “Somos el banco con el mejor perfil de crecimiento de Europa y, en paralelo, somos capaces de generar valor para el accionista”.