Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, estalla en redes contra Ancelotti por el cambio y la posición de su marido: “Tengo que cerrar esto porque me llevan presa”

Montamos un circo y nos crecen los enanos. Eso es lo que deben estar pensando directiva, staff técnico, jugadores y afición del Real Madrid tras las últimas derrotas; los blancos han encadenado dos derrotas consecutivas contra el FC Barcelona en LaLiga por 0 goles a 4, y contra el AC Milan en la competición fetiche del Real Madrid por 1 gol a 3. Ambos partidos han tenido como escenario el estadio Santiago Bernabéu, donde los socios y abonados del Madrid han expresado su opinión a través de sonoras pitadas.

En el fútbol, los resultados, a veces, importan más que la manera de jugar. Pero, si a la falta de resultados positivos, se le añade una sensación de fútbol que no convence, se crea una combinación perfecta para desatar las críticas en redes sociales.

Además, en el caso del Real Madrid, hay que añadir otra variable más: la plantilla. Jugador por jugador, el conjunto blanco es uno de los mejores equipos del mundo, pese a las graves lesiones que han sufrido algunos de sus jugadores. Con el fichaje de Kylian Mbappé este pasado mercado de fichajes, las esperanzas puestas en la repetición de la temporada pasada de Bellingham y la consagración de Vinícius como uno de los mejores jugadores del mundo, hacían suponer a los aficionados al fútbol que el Real Madrid arrasaría en todas las competiciones. Para la sorpresa de muchos, el poderío de la plantilla no se está reflejando en los resultados.

“¿Cuándo van a entender que Fede no es extremo?”

Los resultados negativos y, en ocasiones, la gestión de Carlo Ancelotti en el banquillo han sido el caldo de cultivo para que las críticas de los aficionados madridistas se hayan hecho notar. Hay aficionados que consideran que el entrenador italiano debería haber sido cesado ya porque sitúa a los jugadores en posiciones donde no están acostumbrados a jugar y no da oportunidades a jugadores de la cantera y jóvenes como Arda Güler o Endrick.

💥 Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, estalla en redes tras el cambio de Ancelotti



💬 "Donde mejor juega Fede es de pivote... Jajaja cuando van a entender de una p*** vez que Fede no es extremo?"



🤔 ¿Tú qué piensas? pic.twitter.com/SVkCFUx0l7 — Diario AS (@diarioas) November 5, 2024

Sin embargo, ha sorprendido mucho un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) por Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, en el que critica las decisiones que toma Ancelotti sobre el uruguayo. Después de que Valverde fuese sustituido al descanso por Camavinga, Bonino mostró su enfado y dijo: “Tengo que cerrar esto (su cuenta de X) mejor porque me llevan presa”. Le contestó un usuario que le restó importancia al cambio, alegando que era una decisión técnica. Pero, la mujer de Valverde no se pudo contener y publicó lo siguiente: “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. De qué me hablas? Jajaja cuando van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”.

Quién es Mina Bonino

Al contrario que su marido, Mina Bonino no es uruguaya, sino argentina. La joven es aficionada de River Plate y estudió Periodismo en la universidad de Buenos Aires, donde se especializó en el ámbito deportivo y la televisión. En su etapa profesional, ejerció de periodista en el Canal 13 y en TyC Sports.

La pareja se conoció en 2018, año en el que se disputó la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate en el Santiago Bernabéu y, a raíz de ello, comenzaron a hablar por redes sociales, tal y como comenta Bonino en una entrevista. De la relación entre ambos, nacieron sus dos hijos: Benicio, de cinco años, y Bautista, que llegó en junio de 2023.

Fede Valverde en la presentación del documental 'Topurai: Matador'.