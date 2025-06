El Instagram de Felipe y Letizia cumple un año: las cifras de su éxito y sus post más vistos

Los Reyes celebran su 20 aniversario de boda con varias fotos de familia. (Casa Real)

Ha pasado un año desde que Felipe VI y Letizia dieron un paso importante: su salto a las redes sociales. Mientras que el resto de monarquías europeas ya tenían presencia en Instagram, los reyes españoles se resistían y sobrevivían digitalmente gracias a su cuenta de X (antes Twitter). Sin embargo, debido al diseño de esta plataforma, no era suficiente, algo que ha quedado más que demostrado en estos últimos doce meses.

Desde hace un año, el perfil de Instagram de los reyes se actualiza casi a diario, siempre que tienen un acto en su agenda o hay un día especial en su calendario. Si bien Felipe y Letizia son los protagonistas principales, también hay post en los que el centro de la noticia son o bien sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, o bien la reina Sofía.

Ya sea juntos o por separado, lo que sí se puede decir es que tienen tirón. De hecho, en este año de vida el perfil de Casa Real ha logrado más de 887.000 seguidores, una cifra que no deja de crecer. Así se traduce en el análisis del portal especializado Social Blade, que desvela que solo en los últimos 30 días los reyes han logrado 56.000 nuevos suscriptores.

Los Reyes, Felipe IV y Letizia, asisten al concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real por el X aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI. (José Ruiz/Europa Press)

Esto se debe al buen uso que su equipo de comunicación hace de las redes, compartiendo no solo fotografías que muestran cercanía, también textos explicativos de los eventos en los que trabajan.

Si bien el ritmo de crecimiento es constante, pues no hay mes que no se sumen miles de followers, su pico de actividad tuvo lugar hace justo un año, cuando se creó la cuenta. No solo por la curiosidad que despertaba este hecho, sino porque la española era la última casa real en lanzarse a las redes.

Fue el 22 de julio cuando el perfil logró su mayor dato al sumar 246.000 seguidores en una sola jornada. El porqué de esa cifra está en que fue el día en el que se instalaron en el Palacio de Marivent, en Palma, para comenzar su estancia estival en la isla.

Felipe VI y Letizia han hecho una aparición fuera de agenda tras terminar el último de sus compromisos del día. (Casa Real)

Las 3 publicaciones más exitosas de Casa Real hasta la fecha

En este año, Casa Real ha realizado un total de 438 publicaciones y entre ellas hay tres que destacan sobre el resto gracias al éxito que han tenido entre los usuarios.

El vídeo de Leonor y Sofía con la selección española de fútbol masculino después de que España ganara la Eurocopa frente a Inglaterra arrasó en Instagram, sumando 991.000 likes. La escena se grabó en el Palacio de la Zarzuela, donde los Reyes y sus hijas recibieron a los jugadores y al cuerpo técnico para celebrar la victoria.

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, reciben a la selección española de fútbol tras ganar la Eurocopa 2024. (José Oliva/Europa Press)

En segundo puesto está el emotivo discurso sorpresa que Leonor y Sofía le dedicaron a su padre, Felipe VI, en el décimo aniversario de su reinado. También fue todo un éxito en redes: alcanzó los 797.000 likes. Sus palabras, dirigidas directamente al rey durante la celebración, se convirtieron en uno de los momentos más comentados del año.

Otra imagen que gustó mucho fue la de la princesa de Asturias y la infanta Sofía posando junto a sus padres, la copa y los jugadores de la selección. Esta foto logró 771.000 likes, consolidándose como una de las publicaciones favoritas de los seguidores de la casa real.