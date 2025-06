Estefanía de Mónaco anuncia que se jubila a los 60 años: “Siento que he dado suficiente, me lo merezco”

Princesa Estefanía de Mónaco en una imagen de archivo

Estefanía de Mónaco ha vivido toda su vida entre el lujo y los privilegios; sin embargo, su camino ha sido bastante tormentoso. Para compensar los errores del pasado, la hermana del príncipe Alberto se ha volcado durante años con las causas sociales, como la que abanderó a principios de este mes de junio: la lucha contra el VIH. La princesa participó en un acto conmemorativo muy especial donde celebró junto a su hija menor, Camille Gottlieb, los 15 años de la residencia de Carpentras, un proyecto impulsado por su asociación Fight Aids Monaco, cuyo objetivo es apoyar a personas que viven con el virus y promover la prevención.

Esta gala anual contra el sida, uno de los eventos más relevantes en su agenda, ha sido siempre una prioridad para Estefanía. No solo por su impacto social, sino por la historia personal que la conecta profundamente con esta causa. En una entrevista reciente con Point de Vue, la princesa relató cómo el germen de su activismo nació a raíz de una amiga seropositiva que se quedó sola con un hijo, sin recursos ni respaldo institucional. Esa experiencia fue el detonante de un compromiso que ha perdurado durante décadas.

No obstante, durante la entrevista, Estefanía sorprendió con una reflexión sobre su lugar actual en la vida y en la familia Grimaldi: “Ya no le veo sentido a hablar de mí. Además, nunca ha sido lo mío. Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y, sobre todo, he dicho todo lo que tenía que decir”. Con estas palabras dejó entrever su claro deseo de desaparecer del foco público. “De ahora en adelante, aspiro a algo más. Es hora de jubilarme. Me lo merezco, ¿verdad?”, confirmó la hija de Grace Kelly.

Esta retirada no implica desaparecer del todo. Estefanía aclaró que seguirá al frente de sus compromisos con Fight Aids Monaco y disponible para todo lo que suponga visibilizar el trabajo en favor de las personas afectadas por el VIH: “Para hablar de la lucha contra el sida en Mónaco y de las batallas que libramos, siempre estaré presente”. En esta misión, ha contado con el apoyo constante de sus hijos, quienes han aparecido con ella en diversas ocasiones durante los eventos benéficos.

Una vida de luces y sombras

La figura de Estefanía de Mónaco está marcada por una historia de contrastes. La tragedia que marcó su adolescencia, el accidente de tráfico en el que falleció su madre, Grace Kelly, fue un parteaguas emocional en su vida. Aunque rara vez ha hablado de aquel fatídico día, en una ocasión confesó: “Recuerdo cada minuto de lo que pasó. Todavía no puedo recorrer esa carretera. Me sentía sola, como si la gente se preguntara por qué sobreviví yo”.

Ese dolor la empujó a buscar nuevas identidades lejos de palacio. Probó suerte en la música y en la moda: lanzó su propia línea de ropa de baño en 1983 y logró cierto éxito con su sencillo Irresistible, que llegó al número uno en Francia. Sin embargo, esos años también estuvieron marcados por excesos, amores controvertidos y un constante escrutinio mediático. En 2021, sorprendió al lanzar su propio perfume, Princesse de Coeur, destinado a recaudar fondos para su fundación.

Sus relaciones sentimentales fueron portada de muchas revistas. Su historia con Daniel Ducruet, el guardaespaldas con quien tuvo dos hijos, fue seguida paso a paso. Después vinieron vínculos con artistas circenses como Franco Knie o Adans Lopez Peres, todos ellos rodeados de polémica. A pesar de las críticas, Estefanía nunca se escondió ni renunció a seguir su propio camino.

Grace Kelly, Rainiero de Monaco, Estefania, Carolina y Alberto (IMAGEN DE ARCHIVO).