Estefanía de Mónaco se convierte de nuevo en abuela: nace la segunda hija de Louis Ducruet y Marie Chevallier

Estefanía de Mónaco, Louis Ducruet y su mujer Marie Chevallier (REUTERS/Claudia Greco)

La Familia Real de Mónaco está de enhorabuena. Louis Ducruet y su esposa Marie Chevallier han vuelto a ser padres y han dado la bienvenida a su segunda hija en común. La noticia se ha hecho pública a través de las redes sociales de la pareja, donde han colgado una emotiva fotografía en la que se ve el pequeño pie de la recién nacida.

La pequeña nacía ayer, 4 de diciembre y sus padres desvelaban su nombre con un emotivo mensaje: “Nuestra familia vuelve a crecer con la llegada de nuestra pequeña Constance”. Con el nacimiento de esta nueva miembro de la familia, la princesa Estefanía se convierte en abuela por segunda vez. Además, los recién convertidos en papás, ponían: “Alguien estaba ansiosa por conocerla”, en referencia a su primogénita, Victoire.

El nacimiento de Constance ha sido una alegría para la Casa Real. Su llegada, además, podría traer un cambio de ánimo a la princesa, quien en los últimos meses ha mostrado una actitud algo diferente y preocupante en varios actos oficiales. La llegada de una nueva nieta, en especial teniendo en cuenta la estrecha relación que la princesa mantiene con sus hijos, siempre es un motivo de felicidad y celebración.

Una vida en familia

El hijo de Estefanía y su mujer se conocieron en 2012, en un club de Cannes; sin embargo, no fue hasta que coincidieron en la Escuela de Negocios Skema cuando su relación empezó. Desde entonces la chispa no ha dejado de crecer, a pesar de que les costase un poco demostrar sus sentimientos, según contó ella hace tiempo a Point de vue: “Como los dos somos tímidos, nos llevó un tiempo, nos buscábamos, todos lo notaban, pero me llevó seis meses hasta que dimos el primer paso. Así empezó todo”.

El sobrino de Alberto de Mónaco, Louis Ducruet, y su esposa, Marie, contrajeron matrimonio en 2019. Desde entonces, han compartido varios momentos de felicidad y conexión que han fortalecido aún más su relación. En abril de 2023, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Victoire, quien se convirtió en la primera nieta de la familia.

Cariñosamente conocida como Ricitos de Oro por su melena rubia y rizada, la pequeña ha traído mucha alegría a los Ducruet. Desde su llegada, la familia se ha mostrado muy unida, disfrutando de cada instante con la pequeña Victoire.

Louis y Marie Ducruet han sido padres por segunda vez 20 meses después del nacimiento de su primogénita, Victoire (Instagram)

Poca diferencia de edad

Ahora, tan solo 20 meses después, han recibido a su otra pequeña y la poca diferencia de edad entre una y otra es algo que sus padres consideran una buena idea, pues podrán criarse juntas y solo tendrán que: “Cambiar pañales, preparar biberones y pasar noches en vela durante cinco años seguidos y luego salir de ello de una vez por todas”.

Este año, a la postal navideña se podrá unir un miembro más y la hija del rey Raniero III de Mónaco podrá exprimir al máximo el tiempo con sus dos nietas y sus hijos. Ahora solo queda ver que la familia cuelgue alguna que otra fotografía para mostrar cómo avanza la vida familiar siendo uno más.