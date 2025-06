Chivite se defiende y no dimite, cercada por el caso Cerdán: “No hay un solo informe que apunte a ninguna ilegalidad en obra pública”

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. (EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS)

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que “no ve argumentos para dimitir” y ha asegurado que “no hay un solo informe, ni de auditoría ni policial”, que apunte a ninguna ilegalidad en la concesión de obras públicas en Navarra.

La dirigente socialista ha comparecido este jueves ante los medios horas después de dimitir su ‘número dos’, Ramón Alzorriz, por ocultar que su pareja trabajó en Servinabar 2000, una de las empresas que, de acuerdo con el informe de la UCO, fue beneficiada por varias concesiones de obras públicas vinculadas al escándalo de mordidas de Santos Cerdán.

Esta compañía, cuyo copropietario es supuestamente el exsecretario de organización del PSOE con el 45% de la titularidad, captó hasta seis adjudicaciones desde 2014. Según las sospechas de los agentes, Servinabar habría actuado como empresa pantalla para ocultar el desvío de fondos públicos.

Entre todas las obras destaca la del túnel de Belate, por su dimensión y sobrecoste. Se trata de la obra pública más grande en Navarra hasta la fecha y supuso un coste de 76 millones de euros. El proceso de adjudicación está bajo la mira de la UCO, después de que un particular denunciase un proceso irregular de adjudicación, argumentando además que el presupuesto acordado era sospechosamente alto.

Dije ‘caiga quien caiga’ y así estoy cumpliendo

Chivite insiste en que su vicesecretario y portavoz del PSN no dimite por haber cometido un delito, sino por “el error de no comunicar una información desconocida”, lo que en palabras de la presidenta navarra “ha provocado la pérdida total de su confianza”. “Dije ‘caiga quien caiga’ y así estoy cumpliendo. Él [Alzorriz] me comunicó ayer una información que era desconocida y por lo tanto tiene que asumir las responsabilidades del error que ha cometido. No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido y gobierno”, ha añadido.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha roto este jueves al hablar del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y no ha podido contener las lágrimas en una rueda de prensa en la que ha comparecido tras conocer el informe de la UCO de la Guardia Civil que señala presuntas irregularidades del exdirigente socialista navarro. (Fuente: Gobierno de Navarra)

Preguntada por una posible dimisión, Chivite ha afirmado que “no hay argumentos” para dimitir, ya que no hay ningún indicio o informe de irregularidades. “Tengo que sacar unos presupuestos y ese va a ser mi propósito”, ha señalado la socialista. El PSV ha convocado este viernes una ejecutiva para elegir a un nuevo portavoz.

El PSOE sigue a la espera

Desde Ferraz evitan hacer todavía un juicio de valor e insisten en permanecer a la espera de conocer el contenido de las investigaciones de la UCO, misma estrategia que siguieron hasta desvelarse el contenido del informe de la Guardia Civil.

Preguntado en los pasillos del Congreso por lo acontecido en Navarra, el diputado socialista Patxi López ha reiterado que únicamente se conoce la información publicada por los medios de comunicación. En cualquier caso, espera que continúe la investigación y que “pague quien tenga que pagar”.