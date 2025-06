La cirujana que ha pedido cita para su médico de cabecera y le dan para el 4 de julio: “Menos mal que no tengo prisa, si no, a urgencias o especialista privado”

Ángela Hernández es secretaria general del sindicato médico AMYTS, colectivo que lideró las protestas contra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso cuando este reorganizó los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Cirujana en el Hospital del Sureste, en el municipio de Arganda del Rey, ha querido compartir con los 12.200 seguidores que tiene en su cuenta de X (antes Twitter) uno de los problemas endémicos que adolece a las consultas de atención primaria: la excesiva demora a la hora de conseguir una cita en una especialidad, que por definición, necesita unos plazos cortos.

“Acabo de pedir cita telefónica para mi especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 4 de julio. Soy médico y es para un tema que no me corre prisa... Si no lo eres y te preocupa, ¿qué opción te queda? Vivo en el mismo barrio que Isabel Díaz Ayuso, seguro que hay esperas peores", reza su mensaje. En conversación con Infobae España, señala que lo escribió para dar un toque de atención y recordar que “sigue habiendo una plantilla insuficiente en nuestros centros de salud”.

Pidió la cita este lunes 16 de junio, por teléfono. Si la cita es para el 4 de julio, la demora es de 16 días. “Menos mal que no tengo prisa, es para un tema menor, una analítica, pero si no fuera así solo te quedan dos opciones: ir a urgencias o recurrir a un seguro privado”. La cirujana narra, además, que hace tiempo que afortunadamente no necesitaba ir al médico, pero que le ha extrañado que la grabación que atiende al otro lado no sea capaz de preguntar si el paciente que “llama demanda cierta urgencia. Es la primera cita disponible que me han dado, para el 4 de julio”.

La Comunidad de Madrid gestionó en 2024 (últimos datos oficiales) más de 51 millones de consultas en los centros de salud, con un incremento del 7% respecto a 2019, el ejercicio anterior a la pandemia. En concreto, los médicos de familia atendieron 25,7 millones de consultas, 3,8 millones los de pediatría y 16,4 millones los profesionales de enfermería. Por su parte, las Unidades de Atención Específica (matronas, higienistas dentales, odontólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y psicólogos) sumaron tres millones de asistencias.

Faltan profesionales

En abril, precisamente AMYTS y la plataforma AP Se Mueve presentaron un informe sobre la situación de la atención primaria en Madrid. El resultado es que entonces había 764.000 ciudadanos sin profesional asignado y que casi un 73% de los 267 centros están incompletos, esto es, 194, ya que faltan un 11% de médicos y un 14% de pediatras. Según sus estimaciones haría falta contratar en la región 3.812 médicos y 983 pediatras.

Sanidad reconoce que en Atención Primaria las principales quejas se centran en discrepancias con el diagnóstico emitido o el tratamiento propuesto, que suponen el 27% de las reclamaciones. Las quejas relacionadas con la insuficiencia de plantilla de profesionales sanitarios representan el 18% del total. “La preocupación por la insuficiente plantilla de médicos y pediatras en Atención Primaria no es exclusiva de la Comunidad de Madrid, sino que es un problema generalizado en el Sistema Nacional de Salud que requiere de la implicación del Gobierno central.

El Gobierno regional explica que han puesto en marcha diversas estrategias para mejorar la atención sanitaria: la implementación de incentivos para la cobertura de plazas de difícil cobertura y la exploración de fórmulas para la fidelización y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Además, “se trabaja en la gestión de la demanda, regulando la sobrecarga asistencial y estableciendo módulos de absorción de demanda en turno contrario, de forma voluntaria y retribuidos”.

Amyts, que pertenece a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), se define como una asociación sin ideología política. Son médicos que defienden a médicos de la Comunidad de Madrid. Da igual si los facultativos trabajan en la sanidad pública, en centros públicos gestionados por la privada, o la privada más pura. También representa a todo profesional titulado superior que trabaje en un centro sanitario, como pueden ser farmacéuticos y químicos.