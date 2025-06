Luis Larrodera revela cuál iba a ser el presentador de ‘Un, dos, tres’ antes que él: la gran estrella de Canal Sur

Luis Larrodera. (Europa Press)

Luis Larrodera, el que fuera presentador durante la última entrega de 1,2,3... responda otra vez, ha acudido a Erredoble Podcast. Allí, ha desvelado quién iba a ser el nuevo presentador del mítico programa dirigido por Chicho Ibáñez a lo largo de su temporada 2003-2004. Además, ha contado un pequeño secreto que le ha hecho bastante gracia al presentador.

Fue posiblemente el programa más mítico de la historia de la televisión española. Su director, Chicho Ibáñez, a pesar de haber estado envuelto en numerosos escándalos, fue considerado un genio cineasta y televisivo. 1,2,3... responda otra vez fue el claro ejemplo de este éxito a nivel nacional, y con él, tantas casas fueron acompañadas por las voces de sus presentadores.

Chicho Ibáñez.

Durante su primera entrega (1972-1978), su presentador fue Kiko Ledgard; durante la segunda (1982-1988), Mayra Gómez-Kemp; más adelante, adentrándonos en la década de los 90, concretamente de 1991 a 1993, fueron Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca, y previo a esa última temporada, fue Josep Maria Bachs el que cubrió el programa de 1993 a 1994. Y por último, cuando se anunció esa última entrega, antes de que el formato terminara hasta el presente, fue Luis Larrodera el encargado de presentar del año 2003 al 2004. Sin embargo, no fue él la primera opción.

“Me hizo envejecer”

Durante su paso por el pódcast Erredoble, Luis Larrodela se sincera sobre su experiencia por el paso de este programa tan visto por la población española. Tal y como le confiesa al entrevistador, en cuanto se enteró de que el formato volvía a la televisión, no se pudo resistir a pedir un hueco dentro de él. “En cuanto yo me enteré de que volvía, me volví a poner en contacto con Chicho para ver si hacían castings de presentador, era un sueño para mí”, ha contado. Sin embargo, parece ser que el director ya había elegido a un sustituto que dirigiría las noches de la 1. “Me dijo que ya tenía presentador elegido... Juan y Medio”, ha compartido. Sin embargo, de repente Chicho cambió de opinión.

Luis Larrodera.

Y es que, el director de cine y realizador de televisión, tomó una drástica decisión: renovar el formato. Es así como comenzó a cambiar por completo su enfoque de las cosas dentro del programa, comenzando por su presentador. Según cuenta el presentador, había llegado a la conclusión de que el programa necesitaba un rejuvenecimiento. Por ello, terminó por elegir a Larrodera como su próximo y último presentador. “Su idea era rejuvenecer el formato y poner alguien joven al frente”, comentaba. Sin embargo, la idea no le duró mucho tiempo. No ha aportado demasiados detalles, pero el presentador cuenta que cuando ya le había elegido, de repente decidió que tenía que “envejecer” de nuevo. “Empezó a dudar de si el público aceptaría el cambio de formato, entonces el formato volvió a su versión mas original, con lo que el presentador también tenía que envejecer de nuevo”, desarrolla, y concluye con que fue por esto por lo que “les hizo a él y al resto del equipo envejecer su aspecto”.