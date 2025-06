Comienza el tramo final de ‘Supervivientes 2025’: de la reacción de Anita al ver su corte de pelo a la noticia que hizo feliz a Montoya

Anita en 'Supervivientes 2025'. (Telecinco)

Los concursantes de Supervivientes 2025 ya han abandonado Honduras tras más de 100 días de convivencia extrema en los Cayos Cochinos. Anita Williams, Montoya, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi han puesto rumbo a España tras la gala de este domingo, presentada por Sandra Barneda, si bien todavía falta por disputarse la gran final del martes, algo que ya se hará con ellos en España. Antes de poner fin a su experiencia, los cuatro finalistas han experimentado uno de los momentos más icónicos del reality de Telecinco: mirarse al espejo para descubrir los cambios físicos tras más de tres meses de supervivencia, una tradición que nunca deja indiferente a los participantes.

De los cuatro, Anita Williams se convirtió en el centro de todas las miradas en ese momento tan esperado. Durante el concurso, su imagen ha generado numerosos comentarios, ya que, a diferencia de otros finalistas, no solo no ha adelgazado, sino que algunos seguidores incluso apuntan a un ligero aumento de peso. A esto se suma el radical corte de pelo al que accedió hace unos días en la famosa “mesa de las tentaciones”. La exconcursante de La isla de las tentaciones se cortó la melena muy corta para conseguir una videollamada con su hijo y poder disfrutar de lasaña. Esa transformación física ha sido una de las más comentadas en redes sociales, aunque hasta el último día, Anita no había podido verse en el espejo y comprobar su nuevo aspecto.

Lejos de la angustia y las dudas que mostró antes de cortarse el pelo, Anita sorprendió al verse reflejada en el espejo y descubrir que el resultado le agradaba. “Te juro que me queda mejor de lo que me esperaba, me recuerda cuando tenía tres añitos y mi madre me lo cortaba así, que era más buena…”, compartió ante las cámaras, visiblemente satisfecha. “Me gusta más para atrás”, bromeó mientras repetía lo mucho que le agradaba su cambio de look y resaltaba el tono moreno que ha adquirido tras pasar más de tres meses bajo el sol de Honduras.

Borja González, tras verse, ha reconocido que le ha costado reconocerse, especialmente por la barba: ”Madre mía, qué barba. De cuerpo me he mantenido mejor de lo que pensaba, pero la cara me veo que no soy yo. Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres. Qué fuerte”.

Montoya, por su parte, no ha podido contener una carcajada: ”¡Pero si parezco un Rey Mago! Si nunca he tenido barba. Yo no soy este”. Un instante en el que Sandra Barneda le ha sorprendido al decirle “te pareces a Lobezno”.

La actualidad tras 102 días de aislamiento

La despedida de la aventura en Supervivientes 2025 también incluyó un repaso a lo que había ocurrido en España -y el mundo- durante el tiempo en que los finalistas permanecieron ajenos al mundo exterior. Sandra Barneda sorprendió a los concursantes con noticias impactantes que no confirmó, generando asombro y risas en la palapa.

Desde la supuesta muerte de un papa, hasta el apagón energético de 24 horas en todo el país, las reacciones de los finalistas reflejaron la desconexión total vivida durante el concurso. Especialmente significativo fue el momento en que Montoya descubrió que el Betis había llegado a su primera final europea. La alegría inicial dio paso a una ovación espontánea, aunque se tornó en resignación al conocer que el equipo sevillano no logró conquistar el título. “¡Que viva el Betis, ‘manque’ pierda!”, expresó con orgullo y sentido del humor.