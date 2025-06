Una mujer se venga de los dueños que no recogen las heces de sus perros

(OFEC)

Algunos vecinos ya están hartos de la situación. Los perros defecan en sus jardines y cerca de su casas y sus dueños no recogen las heces. Esto ha llevado a algunos ha tomar medidas drásticas, entre ellas, colocar carteles agresivos con mensajes contundentes. “Recoge las heces de tu perro” dicen los carteles cerca de donde los dueños pasean a sus mascotas.

Hay quienes han apoyado esta iniciativa, viéndose identificados. Por el contrario, otras personas consideran que este tipo de mensajes son excesivos.

¿Cómo empezó la disputa?

Un miembro del vecindario vio uno de los carteles en su comunidad. Enseguida subió el mensaje a Reddit condenando el tono tan exagerado de estos mensajes. Sin embargo no todos opinaban como él.

Muchos usuarios apoyaron en las redes sociales los carteles. Uno de ellos comentó: “Las personas que no recogen los excrementos de sus perros no deberían poder tenerlos".

Mensajes como este ponen de manifiesto el requisito de la responsabilidad. Para tener perros hay que ser sensatos. Además, acciones como esta, según el usuario, constituían una omisión a las responsabilidades del individuo para con el resto de la ciudadanía.

Más usuarios se pronunciaron al respecto simpatizando con la decisión de poner carteles que incomoden a los dueños irresponsables.

Uno hizo señales con palitos pequeños a cada zona en la que había heces y dejó carteles que decían “por favor, recoge las heces de tu perro”.

Otro llamó a la gerencia de su comunidad para que pusieran una multa a aquellos que no recogían los residuos de sus mascotas.

Un tercer usuario explicó que a la mayoría de personas no les importaba que los perros hiciesen sus necesidades en las zonas comunes. A él, personalmente, no le importaba que fuese hasta en su jardín. Sin embargo, era muy molesto cuando los dueños solo pensaban en sí mismo y no se comprometían con las exigencias que una convivencia colectiva demandaba en la comunidad.

Argumentaba que él también tenía perro y usaba las zonas comunes para pasearlo pero que siempre se aseguraba de recoger todas las heces al terminar.

Uno de los mensajes más radicales hablaba de intentar pillar in fraganti a estas personas irrespetuosas. Decía que era la única manera de identificarlas e interceptarlas para que cambiaran su conducta. “Un día de estos, voy a pasar una noche entera junto a la ventana de la sala de estar para, con suerte, atrapar al imbécil que está haciendo esto” comentaba exasperado.

Medidas y sanciones

Los vecinos opinan que es la única manera. Si los dueños no recapacitan por las buenas deberá ser la justicia la que intervenga.

“En mi ciudad hay una multa de £1,000 por no recoger los excrementos de tu perro" explicaba una persona remarcando que a pesar de las medidas sancionadoras muchos se libraban de pagarlas porque nunca llegaban a ser pillados.

Keep Britain Tidy establece que las multas por no recoger las heces de las mascotas oscilan entre £100 a £1000.

De cara a la convivencia agradable resulta fundamental que todos los vecinos tomen responsabilidad sobre sus acciones. Los perros son seres vivos que necesitan de unos cuidados, pero las personas también tienen derecho a poder habitar un espacio amable, sin malos olores o situaciones incomodas que les provoquen asco. Además, no recoger los excrementos puede ocasionar insalubridad o enfermedades.

Al fin y al cabo el espacio es de todos y eso es necesario tenerlo siempre en cuenta. De esta manera se podrá fomentar la convivencia y la colectividad sin incurrir en disputas indeseables.