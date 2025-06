Un soltero de Sevilla de ‘First Dates’ hace una polémica prohibición a su cita: “Si tuviéramos una relación, no permitiría que saliera de fiesta”

Andrea y José Ángel, en 'First Dates'. (Cuatro)

El restaurante más famoso de la televisión ha vivido otra noche cargada de citas para recordar. Una de las más llamativas ha estado protagonizado por José Ángel, conocido por su círculo como ‘El Billete’. Natural de Sevilla, el joven contaba que vivía en Almería, y llegaba al programa First Dates con ganas de encontrar una relación duradera. Pero antes de conocer a su cita, contaba la historia de su apodo: “Me llaman ‘El Billete’ porque cuando nací, mi padre acababa de cobrar y me llenó la cuna de dinero”. “Me decían el billetito”, contó entre risas, para después desvelar que trabaja como barbero y que tiene la costumbre de terminar todas sus palabras con “ico”.

Sobre el amor, le explicó a Carlos Sobera que su única relación seria duró de cuatro años, pero que nunca llegó a ser un gran amor. Desde entonces no ha vuelto a enamorarse, pero tiene claro que cuando lo haga quiere que sea de una forma tradicional: “Me gusta el amor como mis abuelos, no me gusta estar salpicando”.

Andrea era su cita y compartía sus expectativas de encontrar una relación seria, “para toda la vida, como las de nuestros abuelos”, dijo. Al verla, José Ángel la describió como una chica “preciosa”, no le gustaron los aros ni el piercing que llevaba y sentenciaba que “ese rollo choni no va conmigo”. A pesar de la diferencia de gustos, Andrea, natural de Madrid, se sintió atraída por el hecho de que José Ángel era de Sevilla, porque dice que los andaluces son “superamigables”.

Durante la conversación, Andrea notó que José Ángel llevaba la uña del dedo meñique especialmente larga y le preguntó si tocaba la guitarra. Él aclaró que, aunque no sabía tocarla, le gustaba tenerla así porque “vale para un montón de cosas”. El soltero lleva un año dejándosela crecer “son abridores para las mujeres, para tener tema de conversación”. José Ángel se fijó en los lunares que Andrea tiene en la cara, y ella le admitió que eran falsos, ya que se los pintaba. “Siento que, al ponérmelos con lápiz negro, me dan un toque diferente. Si le molesta a alguien, que no mire”, explicaba,

También tocaron el tema de la música, y no llegaron a un punto en común. Mientras que Andrea contó que le gustaba la música underground, aunque también escuchaba al cantante flamenco Canelita, él es más de reguetón.

La madrileña explicó que había empezado a estudiar estadística aplicada, pero que dejó la carrera porque era matemática pura y “pasé de ser la chavala más lista de clase a ser, literalmente, la más tonta”. Ahora trabaja como camarera y entre sus aficiones está disfrutar de la vida nocturna e ir a discotecas como Fabrik. Sin embargo, a ‘El Billetes’ esto no le gustó esa idea, ya que prefiere ahorrar para viajar.

En el tema sexual, Andrea le ha dicho que ella prefería que el chico lleve las riendas y a José Ángel le ha parecido que se iban a llevar muy bien “es de mi rollo”. Le ha confesado que él era clásico “tengo el cerebro muy primitivo, el león es el que lucha, es naturaleza, igual que los perros, los monos. La perra, ¿Qué hace? Saca el culito y ya está”.

Finalmente, la decisión de ambos fue clara: José Ángel expresó que no quería repetir la cita, pues no aceptaría que Andrea saliera de fiesta con frecuencia. Sin embargo, le reconoció que “es preciosa” y que podría quedar con ella para “el rollete”. Andrea, a su vez, admitió que no repetiría debido a los gustos musicales, aunque dejó abierta la posibilidad de verse en Málaga, dejando claro que lo que ambos querían era “una noche loca”.

La decisión final

Cuando llegó el momento de decidir si tendrían una segunda cita, ‘El Billetes’ lo tuvo claro, un “no” rotundo porque “si tuviéramos una relación, no permitiría que saliera de fiesta” aunque dejaba claro que “es preciosa, me he enamorado… Podría quedar contigo como amigos y para el rollete”. Andrea, por su parte, también le dijo que no, pero dejó la puerta abierta a eso de “una noche y ver si fluye la cosa”.