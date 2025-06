La vida personal de Antonio Pagudo: su mujer, sus hijos y la razón por la que abandonó ‘La que se avecina’

(Foto de archivo de Antonio Pagudo. (Raúl Terrel/Europa Press)

El actor Antonio Pagudo, nacido el 2 de febrero de 1977 en Baza, Granada, ha logrado destacar en la industria del entretenimiento con una carrera que, a pesar de comenzar en el teatro, lo catapultó a la fama nacional gracias a su papel en la exitosa serie La que se avecina. Con 48 años de edad y una sólida trayectoria, la vida personal del intérprete ha pasado algo más desapercibida, ya que él intenta mantenerla alejada de los focos.

Un actor de corazón

La carrera de Antonio Pagudo comenzó lejos de los focos de la televisión. A pesar de que sus padres esperaban que continuara con el legado familiar, trabajando en el taller de maquinaria agrícola de su padre, él fue fiel a lo que dictaba su corazón, que era dedicarse a la interpretación. Se formó en la Escuela de Arte Dramático, que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo del teatro y la televisión. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversas producciones teatrales y otras tantas películas como, Bajo Terapia o Por los pelos, pero fue su papel como Javier Maroto en La que se avecina el que lo hizo conocido a nivel nacional.

El granadino formó su apellido artístico (Pagudo) tras la unión de sus dos apellidos reales: Pérez y Agudo. “Me di cuenta de que quedaba muy largo, y vi la necesidad de acortarlo. Vi que había muchos Antonio Pérez, le di vueltas, hice una lista de opciones y me decanté por lo de Pagudo, que además en Google había cero personas”, detalló en una entrevista.

La razón por la que abandonó ‘La que se avecina’

La serie, que se ha convertido en un referente de la comedia española, le brindó la oportunidad de demostrar su talento en una de las ficciones más vistas de Mediaset. Durante 12 temporadas, su personaje se convirtió en uno de los más queridos por los seguidores de la serie. Sin embargo, en 2019, Pagudo sorprendió a muchos al abandonar el proyecto debido a discrepancias con la productora. Según sus propias palabras, los cambios en su contrato no se correspondían con el apoyo que había brindado a Mirador de Montepinar.

El reconocimiento del hijo de Charles Chaplin

Uno de los momentos más especiales en la carrera de Antonio Pagudo ocurrió cuando, durante una de sus representaciones teatrales, Eugene Chaplin, uno de los hijos del legendario Charles Chaplin, le expresó su admiración. Pagudo había interpretado una obra en la que se ponía en la piel del rey del cine mudo, y la interpretación no pasó desapercibida para el hijo del icónico actor. “Eugene se me acercó y me dijo que le había gustado mucho; que había visto en mí cositas de su padre. Me quedé sin palabras”, relató el actor en una entrevista con XXL Semanal.

Su mujer y sus hijos: uno de los mayores logros

A pesar de su fama, la vida personal de Antonio Pagudo ha permanecido en gran medida privada. Sin embargo, su matrimonio con Mónica Cordobés, con quien se casó en 2006, es uno de los pilares de su vida fuera de los platós. Juntos han formado una familia con dos hijos, un niño y una niña, quienes, aunque conocidos por ser los hijos de un actor popular, llevan una vida alejada del foco mediático.

Mónica Cordobés, aunque no es una figura pública en el sentido tradicional, juega un papel fundamental en la carrera de Pagudo. Ella se encarga de gestionar sus contratos y su imagen, y su relación parece ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo. Antonio ha hablado en varias ocasiones de su mujer con cariño, y a pesar de la discreción con la que llevan su vida privada, es evidente el amor y respeto mutuo que se profesan.

En sus redes sociales, las muestras de afecto son poco frecuentes, pero en 2016, el actor dedicó un emotivo mensaje a su esposa: “Hoy es el cumpleaños de la persona que más quiero yo de este mundo. ¡Te amo, Mónica! ¡Y punto, hombre ya!”, expresó en una de sus publicaciones.

A pesar de la fama y los compromisos profesionales, Antonio Pagudo mantiene a su familia en el centro de su vida. En varias entrevistas ha mencionado que uno de sus mayores logros es la estabilidad que ha logrado junto a su esposa y sus hijos. En ocasiones, incluso se ha referido a su vida familiar como una fuente constante de apoyo emocional, a la que debe gran parte de su éxito y bienestar.