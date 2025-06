El agricultor que se metió a política y que ahora pierde el 30% de su facturación: “No todo es color de rosa para los exdiputados”

Imagen de archivo de agricultores trabajando.

El ex diputado de la Asamblea de Francia Jean-Baptiste Moreau ha anunciado su decisión de no participar en las próximas elecciones municipales, tras experimentar una caída del 30% en la facturación de su empresa de consultoría, situación que lo obliga a priorizar la estabilidad de su actividad profesional sobre su carrera política. Según informó el medio BFM Business, el exdiputado, conocido por su especialización en temas agrícolas y por su cercanía con el presidente francés, Emmanuele Macron, comunicó que las dificultades económicas recientes le impiden comprometerse con una campaña electoral.

El propio Jean-Baptiste Moreau explicó en la red social X que la evolución de su situación profesional no le permite, ni le permitirá, presentarse como candidato en Aubusson, una localidad de 3.000 habitantes en el departamento de Creuse. El exlegislador detalló que, tras su derrota en las elecciones legislativas de 2022, optó por reorientar su carrera profesional y se dedicó a la consultoría para clientes de los sectores agrícola, agroalimentario y energético. Anteriormente, había incorporado a su empleado como socio en la explotación ganadera familiar, pero la dimensión de la empresa resultó insuficiente para sostener a ambos, lo que lo llevó a buscar nuevas oportunidades fuera del ámbito agrícola.

La legislatura no asegura una carrera

Moreau subraya que la vida después del mandato parlamentario no siempre resulta sencilla, en contraste con la percepción común en redes sociales sobre los privilegios de los exdiputados. “No todo es siempre color de rosa para los exlegisladores, a diferencia de lo que a menudo se lee en las redes sociales”, afirmó el exparlamentario. La caída en la actividad de su consultora se atribuye, según sus palabras, a las dificultades económicas y geopolíticas que afectan a sus clientes, que han reducido de manera significativa su volumen de negocios.

Agricultores franceses bloquean una carretera con sus tractores durante una protesta. (REUTERS/Abdul Saboor)

”Mis clientes sufren debido a las complicaciones“, asegura el expolítico, que también afirma haber perdido “aproximadamente un 30%” de su facturación. Tendré que esforzarme para encontrar nuevos contratos, tal vez buscar trabajo por otro lado, por lo que no puedo razonablemente presentarme a las elecciones en Aubusson”, declaró Jean-Baptiste Moreau a BFM Business.

Balance de una legislatura polémica

El exdiputado también reflexionó sobre el impacto de su paso por la política en su vida personal y profesional. “Al final, mi mandato como diputado probablemente me costó más de lo que me aportó. A menos que seas funcionario, el después del mandato no es necesariamente fácil”, expresó, aunque aclaró que no se arrepiente de su experiencia en la Asamblea Nacional.

Durante su mandato, Moreau fue objeto de polémicas debido a su apoyo a acuerdos comerciales que han generado descontento, especialmente entre los agricultores. Su respaldo al acuerdo CETA para mejorar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá y al pacto con Mercosur, junto a su postura a favor del libre comercio, lo ha convertido en blanco de protestas y amenazas.

Por otro lado, la reacción en el ámbito político local no se hizo esperar. Stéphane Ducourtioux, alcalde saliente de Aubusson, manifestó al medio Ici Creuse que no le sorprende la retirada de Moreau de la contienda electoral. El edil señaló que la candidatura del exdiputado carecía de solidez. “Su candidatura era poco creíble desde el principio, carecía de fondo y de coherencia con los problemas locales”, sostuvo el alcalde, quien previamente había rechazado la posibilidad de presentar una lista conjunta con Jean-Baptiste Moreau.