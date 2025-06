La UE prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia: apunta al gaseoducto Nord Stream y establece un límite al petróleo ruso

La furia del Sol está provocando la caída de satélites Starlink: 316 se desplomaron de su órbita en 2024, frente a los 88 del 2023 El Sol atraviesa una fase de máxima actividad no vista en años y ha comenzado a afectar el funcionamiento de los satélites comerciales, impactando directamente sobre la flota Starlink de SpaceX

Estas son las desventajas de los coches híbridos que los concesionarios no mencionan: costes ocultos, escasa autonomía y ayudas que ya no existen Aunque parecen la opción ideal, los híbridos presentan limitaciones que no siempre se explican en el concesionario