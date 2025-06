Estos son los temas que están de moda hoy en Apple España

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. DROGA

Mora y C. Tangana

DROGA de Mora y C. Tangana se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Quizás por esto es que La Plena (W Sound 05) debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Mi Refe, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. capaz (merengueton)

Alleh y Yorghaki

Con una diferencia favorable de 1, capaz (merengueton) de Alleh y Yorghaki se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. 6 DE FEBRERO

Aitana

Esta es la canción de Aitana que se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. SOLEAO

Myke Towers y Quevedo

SOLEAO, interpretado por Myke Towers y Quevedo, ocupa el séptimo lugar de la lista.

8. Da Me

Bad Gyal

El sencillo más reciente de Bad Gyal ya se vislumbra como un nuevo clásico. Da Me entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. AURORA

Mora y De La Rose

La melodía de Mora y De La Rose va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

10. Si Antes Te Hubiera Conocido

KAROL G

Si Antes Te Hubiera Conocido de KAROL G pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.