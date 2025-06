Venden su casa en Inglaterra por 475.000 euros para comprar un pueblo entero en el extranjero: “No pagamos hipoteca”

La aldea, La de Maison. (Imagen: Lac De Maison)

Liz y David Murphy son una pareja británica que decidió dar un giro radical a su vida en 2020. Después de pasar años atrapados en la rutina diaria de sus trabajos de oficina y crianza de dos hijos, encontraron en la pandemia el impulso para transformar su futuro.

Con una visión de vida más tranquila y sin las presiones que enfrentaban en Inglaterra, decidieron mudarse a una pequeña aldea rural, Lac de Maison, en Poitou-Charentes, al suroeste de Francia.

La venta de su casa en Manchester

Con la venta de su casa adosada de tras habitaciones en Manchester por aproximadamente 475.000 euros, Liz y David compraron un pueblo entero. Este asentamiento histórico, Lac de Maison, constaba de seis casas de 400 años de antigüedad, dos graneros y tres acres de tierra.

A lo largo de lo últimos cuatro años, han renovado el lugar, que ahora incluye tres casas de vacaciones disponibles para alquilar. “Nuestra calidad de vida es mucho mejor y no tenemos las presiones que teníamos en el Reino Unido”, comentó Liz a The Sun.

Un nuevo comienzo para la familia

Pero el cambio no fue solo para los padres. La madre de Liz, Helen Diaper, y su padrastro, Terry, decidieron unirse a ellos en su aventura, vendiendo también su casa en Nottingham. “Es encantador cruzar la entrada para verlos. Están mucho más involucrados en la vida de los niños”, dijo Liz.

Para la familia, esta proximidad ha sido uno de los mayores beneficios del cambio. “Es realmente lindo por el vínculo especial con los nietos. Nos vemos todos los días y siempre quedamos a tomar algo o a comer”, añadió.

“Ahora tenemos más estabilidad en Francia. No hay ningún director ejecutivo que un día decida recortar la mitad de la plantilla para ahorrar dinero”, reflexionó David, que trabajaba antes en la radio.

La vida en el campo

Aunque la familia ya no tiene los ingresos que tenía en Manchester, Liz y David están convencidos de que han ganado en calidad de vida. “No tenemos hipoteca. Así que, aunque ganamos menos que en el Reino Unido, nuestra calidad de vida lo compensa con creces”, explicó Liz.

El trabajo en su nuevo hogar es constante, pero también satisfactorio. “Este es nuestro trabajo a tiempo completo ahora; es muy diferente a nuestros antiguos trabajos de oficina. Cada día es diferente y todo lo que hacemos es por nosotros y nuestra familia”, expresó David.

El objetivo: ser más autosuficientes. Están instalando paneles solares y trabajando en la renovación de las propiedades, incluidas las ruinas que alguna vez fueron hogar de un héroe de la Primera Guerra Mundial.

“Gastamos más de lo que pensábamos, pero todo lo que estaba invirtiendo es para garantizar que esté listo para cuando otros quieran venir aquí a vivir”, dijo Liz.

La familia ahora quiere instalar paneles solares para ser más autosuficientes. (Imagen: X)

Nuevos miembros de la familia

A media que los padres y sus hijos, Tom y Charlotte, se han ido integrando a la vida francesa, también han incorporado algunos nuevos miembros a su hogar: tres cabras, cuatro gallinas y anteriormente, dos ponis Shetland.

“Ya no tenemos los ponis, pero ellos vivirán una vida de lujo en el futuro”, mencionó Liz. Además, planean agregar un perro al hogar próximamente. “Nos encantó el Reino Unido, pero no nos arrepentimos de habernos mudado aquí y no tenemos planes de regresar”, señaló Liz.

No obstante, hay elementos fundamentales que todavía extrañan: “Extraño a mis amigos y familia, todos los extrañamos. Pero aparte de eso, extraño las patatas fritas de cóctel de gambas Walkers y las bolsitas de té Earl Grey de Twinings”, confesó Liz.