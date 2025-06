Richard Gere revela cuál es su región favorita en España: “Es muy parecido al lugar donde yo crecí”

Richard Gere recordó la importante lección que aprendió del budismo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor estadounidense Richard Gere, conocido por su interpretación en películas como Pretty Woman, Chicago y American Gigolo, visitó recientemente Barcelona para presentar su documental Sabiduría y felicidad, centrado en la figura del Dalai Lama. Durante su estancia en la región catalana, la pareja de Alejandra Silva pasó por el programa El Objetivo de Ana Pastor, emitido en LaSexta, donde habló de su vida en España junto a su esposa y sus hijos. Pero, además, abordó cuestiones relacionadas con su carrera, su compromiso social y su visión política internacional.

Nada más iniciar la entrevista, el actor estadounidense recordó cómo vivió el apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril, justo cuando aterrizó en Barcelona. “Volé, llegué al aeropuerto, hice el papeleo, y me dijeron: ‘Tienes que quedarte en el aeropuerto, no hay semáforos y la gente se va a volver loca’. No quise quedarme, así que me fui. Todo fue muy tranquilo, la gente estaba feliz y fueron muy generosos”, relató en su paso por el espacio de televisión.

En la conversación, Gere dedicó palabras de cariño a Galicia, tierra de su esposa. “Mi mujer viene de un lugar muy especial de España, Galicia. Cuando ella habla de Galicia, es como si Galicia fuera el paraíso de los paraísos. Todo lo bueno viene de Galicia. Es un lugar muy bonito que es muy parecido al lugar en el que yo crecí, porque hay muchos árboles y es muy verde. Me encanta”, afirmó.

Richard Gere y su esposa Alejandra Silva (REUTERS/Jon Nazca)

Su compromiso con las causas sociales

Desde el puerto de Badalona, Gere continuó la entrevista a bordo del Open Arms, embarcación que representa una de las causas sociales más importantes para el actor. “España debería sentirse orgullosa. Han salvado a decenas de miles de personas en el Mediterráneo”, destacó.

El actor relató cómo empezó su relación con la organización Open Arms hace unos años. “La última vez que estuve en el BCN Film Fest le hablaron a mi esposa sobre ellos y ella sabe cuánto deseo realmente ayudar a las personas, especialmente a las organizaciones que tienen dificultades para ayudar a las personas. Así que fuimos a ver a Òscar (Camps) y a su equipo hace unos ocho años. Estábamos en Italia y nos enteramos de esa ley que convertía en ilegal, en un delito penal, ayudar a la gente en el Mediterráneo. Así que llamé a Laura, que dirigía la oficina del ‘Open Arms’, y le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo que aquello era real, que se habían vuelto locos. En ese momento le dije: ‘¿Qué podemos hacer?’. Me comentaron que Òscar (Camps) estaba de camino a los barcos y que si quería ir. Lo pensé durante cinco minutos y mi esposa me dijo que fuese. Me subí a un coche y fui al aeropuerto para llegar a Lampedusa. Allí empezamos a comprar comida, intentamos conseguir una lancha para llegar al barco principal, en el que tenían cientos de inmigrantes que habían sacado del mar y que estaban en un bote que se hundía. Ellos salvaron sus vidas", recordó, sobre cómo fue su primera experiencia a bordo de una lancha de rescate.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

“Contábamos con algunos intérpretes. Aquellas personas eran de lugares concretos de África. Eran diferentes entre ellos. Se comportaban de manera diferente, pero allí estaban, atrapados en aquel barco. Era una experiencia muy extraña para ellos y para mí. Fui persona a persona para escuchar sus historias. La mayoría eran horribles. Ninguno de ellos quería volver atrás, me decían que preferían morir", explicó. Ante críticas recibidas por su activismo siendo una celebridad adinerada, el actor restó importancia señalando: “No es tan difícil hacer lo correcto”.

Sus críticas a Trump

La conversación también abarcó temas políticos, incluyendo una reflexión crítica sobre Donald Trump y su impacto en Estados Unidos. “Trump es un populista muy inteligente, sabe manipular, encontrar miedos e inseguridades en las personas. No ofrece visión de futuro ni felicidad, sino oscuridad”, comentó. Gere lamentó cómo patrones de fascismo han comenzado a integrarse en la cultura estadounidense y expresó su esperanza en que la Corte Suprema limite su poder.

Asimismo, criticó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificándolo como autoritario, igual que líderes como Viktor Orbán, Vladimir Putin y Xi Jinping. “Netanyahu se alimenta de la codicia y el poder. Si no fuera primer ministro, estaría en la cárcel por corrupción”, afirmó. Sin embargo, Gere reservó elogios para figuras como el fallecido Papa Francisco, a quien calificó de “extraordinariamente humano y valiente”. También habló de su relación con el budismo, filosofía que ha cambiado su visión de la vida.