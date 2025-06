Una española que vive en Países Bajos cuenta su sorpresa al ir a pedir el paro y lo diferente que es a España: “Me han traído un capuchino”

Captura de pantalla @antidiary (TikTok)

La creadora de contenido Antía Martín, conocida en TikTok como @antiadiary, ha generado una gran interacción en redes sociales tras publicar un vídeo donde relata su experiencia solicitando el paro fuera de España, concretamente en Países Bajos. Su historia ha captado la atención no tanto por los trámites, sino por el trato y el entorno que se encontró al acudir a una oficina de empleo neerlandesa.

“Hoy he ido a mi primera oficina del paro fuera de España y me he quedado flipando porque es increíble”, dice Antía al comienzo del vídeo, que ya suma miles de visualizaciones y cientos de comentarios. La tiktoker admite que iba con miedo por la imagen negativa que tiene de su experiencia en las oficinas del SEPE en España. “Tengo como un traumita”, confiesa irónicamente.

Pero lo que encontró se alejaba mucho de esa imagen preconcebida sobre la oficina de empleo en España que tenía y su visión cambió radicalmente gracias a la amabilidad la trabajadora, la comodidad y el aspecto de la propia oficina donde le ofrecieron hasta un capuchino.

Una experiencia inesperadamente agradable

Según explica Antía, al llegar fue recibida por una recepcionista que no solo mostró interés por su situación, sino que le hizo sentirse cómoda desde el primer momento. “Le digo ‘hola, quería pedir el paro’, y me contesta, ‘buah, ¿qué te ha pasado?’. Me cuenta que me siente, que no me preocupe”, explica. A los pocos minutos, la empleada le ofreció un café. “¿Te gusta el capuchino?”, le preguntó. Ella, entre incrédula y agradecida, lo aceptó. Pocos minutos después, efectivamente le sirvieron un capuchino mientras esperaba sentada en la sala de espera.

El entorno tampoco pasaba desapercibido, “parecían unas oficinas de negocios”, dice Antía, sorprendida por el diseño moderno, el ambiente y la atención personalizada que recibió. Posteriormente, la acompañaron a una oficina privada “superbonita”, donde la atendieron muy amables.

Oficina de empleo (Marta Fernández / Europa Press)

Reacciones y comparaciones con España

Este contraste con lo vivido en España ha abierto un debate en TikTok. Muchos usuarios han compartido también sus experiencias dentro y fuera del país, reconociendo que el trato humano y la calidad de los espacios marcan la diferencia. “Me da un poco de pena que en España esté esa imagen”, reconoce Antía al final del vídeo, aunque también añade que “en España tenemos otras cosas buenas”.

No es la primera vez que un contenido así se vuelve viral. Hace unos meses, otra usuaria española contaba cómo en Irlanda el paro se cobra en efectivo en oficinas de correos, lo que permite controlar si la persona sigue residiendo en el país.

Las publicaciones como la de Antía alimentan un debate sobre la imagen que la gente tiene de entidades similares, en concreto en España. En el video, la protagonista presenta esa diferencia entre la eficacia y el modo de resolver los trámites en España con el de otros países europeos, en este caso Países Bajos.

Su historia se suma a multitud de testimonios con situaciones parecidas en las que se valora la amabilidad de los trabajadores o gestos como, por ejemplo, el ofrecimiento de un café.