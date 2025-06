Susanna Griso sentencia a Melody por sus palabras sobre Gaza en ‘El Hormiguero’: “Para decir eso, ahórratelo”

Susanna Griso, en 'Espejo Público'. (Atresmedia)

La entrevista de Melody en El Hormiguero este miércoles ha generado un aluvión de reacciones dentro y fuera de Antena 3. Susanna Griso ha sido uno de los rostros de la cadena en pronunciarse al respecto y no ha dudado en lanzar un contundente mensaje a la representante de España en Eurovisión.

En su tertulia de este jueves, el espacio matinal de Atresmedia ha analizado las declaraciones de la artista en el programa de Pablo Motos. Así, la presentadora ha reconocido que “había ganas de escucharla”, tal y como demuestran las cifras récord que cosechó su entrevista.

Sin embargo, Griso se ha mostrado crítica con la actitud que la sevillana tomó ante las preguntas más comprometidas, especialmente las concernientes al asunto político y, en concreto, a la guerra en Gaza.

Durante la conversación televisada, Melody evitó posicionarse sobre el conflicto entre Israel y Palestina, optando por una respuesta generalista: “Quiero la paz en el mundo y que no mueran niños ni inocentes”. Esta postura ha motivado la crítica de Susanna Griso, que expresó su descontento de forma directa: “Si tienes una opinión formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que me digan ‘qué penita que mueran muchos niños en el mundo’, pues mira, ahórratelo. Es casi mejor que no opine si no tiene una opinión formada”, ha sentenciado.

“Todos los críticos dicen que no podía hacer más”

La reflexión caló en el plató, generando un intenso debate entre los colaboradores. Griso fue aún más allá al plantear: “¿Ella puede decir que le ha perjudicado toda la polémica con Israel? ¿Que ha habido un lobby judío que en algún momento ha querido castigar al gobierno en el culo de Melody? Eso sí lo puede decir”.

La presentadora sostuvo que, de haber adoptado esa posición clara, la conversación social en torno a Melody habría girado, cuestionando si su victimismo es en realidad un modo de eludir críticas artísticas o justificar el resultado adverso en Eurovisión.

El debate volvió sobre el balance artístico de la actuación de Melody en Basilea. Según Griso, la mayoría de los críticos musicales ha coincidido en un diagnóstico similar: “Todos los críticos que he leído valorando la actuación de Melody dicen que la ejecución fue impecable, que la canción era malísima, pero que ella no podía hacer más”. La presentadora planteó abiertamente si correspondía un ejercicio de autocrítica tras la experiencia en el certamen musical europeo.

La artista, que representó a España en Eurovisión 2025, ha quedado en el centro de la polémica no solo por su discreto resultado, sino también por las decisiones adoptadas tras su paso por el concurso. Su silencio posterior, la ausencia en programas de RTVE y el manejo de la situación durante la rueda de prensa han alimentado la conversación tanto en los medios como fuera de la televisión.