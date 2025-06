Una candidata a Miss Francia muere a los 38 años: “Un rayo de sol se ha apagado”

Muere Charline Leray a sus 38 años.

Este pasado 27 de mayo falleció a sus 38 años Charline Leray, ex aspirante a Miss Francia en el año 2007. La ganadora del certamen Miss Bretaña 2006 padecía una enfermedad no detallada contra la que llevaba años luchando y a la que no ha podido ganarle la batalla. La ex concursante del certamen de belleza ha dejado una huella imborrable entre los que se cruzaron en su camino durante sus participaciones, así como entre sus familiares.

“La Sociedad Miss Francia y la extensa familia Miss desean rendir homenaje a Charline Leray, Miss Bretaña 2006”, escribió la organización en un post de Instagram, mandando sus condolencias. “Encarnó la alegría y su legendaria positividad la acompañó en su lucha contra la enfermedad. Acompañamos a toda su familia, amigos y a su pequeño”, añadió. Leray conformaba una preciosa familia junto a su marido y a su hijo, de los que se desconocen los nombres. Según decía el comunicado de defunción publicado por su familia y que ha recogido el diario 20 Minutes, la joven falleció en Mandelieu-la-Napoule, cerca de Cannes. “El funeral se celebró el martes 3 de junio en la pequeña ciudad de Lusanger (Loira Atlántico), donde residía la joven”.

Charline Leray. (Gossip Room/Facebook)

Todos los que trabajaron junto a Leray reconocen que se trataba de una persona risueña, que llenaba todo con su luz y alegría. Este fue el caso de Cindy Fabre, directora del concurso, quien también ha querido enviar un emotivo mensaje: “Nuestra Cha-Cha, nuestra enamorada de la Navidad. Te lloramos profundamente. Fuiste una de las personas que dejaron huella, con tu risa, tu luz, tu alegría contagiosa. Un rayo de sol se ha apagado... Y el cielo ha ganado una estrella. La familia Miss está muy apesadumbrada. Pensamos mucho en Gabin, en tu familia y en todos los que te quieren. Permanecerás en nuestros corazones para siempre.

Sus diferentes oficios

Como ya se ha mencionado previamente, Charline Leray era originaria de Lusanger, en Loira Atlántico. Compitió en el certamen Miss Francia en 2007, que fue ganado por Rachel Legarin Trapani. Aunque ella no quedó entre las 12 primeras, se ganó el corazón de todas las participantes, así como el de los directivos del certamen. Sí llegó a ganar el certamen de Miss Bretaña en el año 2006, un año antes de su participación en el francés.

Charline Leray. ('El diario vasco/X)

Tras su paso por el concurso de belleza, Leray tuvo diferentes trabajos. Comenzó una carrera como profesora de escuela y además, cada verano desarrollaba su labor como azafata de protocolo en el Tour de Francia, donde trabajó para Krys, la marca óptica. Durante una entrevista con el diario Nice Matin en 2019 explicó cuáles eran sus labores durante las carreras. Entre ellas recibía a los invitados en el village départ y además le entregaba el maillot blanco al mejor joven ciclista en la meta. “Este será mi quinto año como azafata protocolaria, pero antes estuve dos años en la caravana y uno en el puesto intermedio”, comentaba en su día.