Un hombre es despedido a los 60 años tras cotizar 46 y obligado a jubilarse a los 62: ha perdido un 18% de su pensión

Paco Crespo sufre de por vida una recorte del 18% en su pensión de jubilación a pesar de haber cotizado 46 años. (Montaje Infobae con imágenes de ASJUBI40 y Canva)

Paco Crespo Velasco comenzó a trabajar con 14 años, encadenando décadas de empleo sin haber pasado nunca por el paro. Sin embargo, tras ser despedido a los 60, se vio obligado a jubilarse dos años después y a enfrentarse a una penalización del 18% en su pensión de por vida.

Su caso es solo uno de los muchos que denuncian desde Asjubi40, una asociación que reclama el fin de los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas involuntarias en carreras laborales largas.

En España, la legislación permite acceder a la jubilación anticipada de forma forzosa a partir de los 61 años, siempre que se hayan cotizado al menos 33 años. Sin embargo, esta salida conlleva una penalización permanente en la pensión, que puede alcanzar hasta el 30%, incluso para quienes acumulan más de cuatro décadas cotizadas.

“He trabajado desde los 14 años en tres empresas diferentes, combinando jornadas de trabajo de ocho horas con el estudio de ingeniería técnica. He cotizado durante 46 años. Tras sufrir varias crisis laborales, la empresa en la que trabajé los últimos 40 años decidió reducir la plantilla por varios métodos. Yo fui al paro con 60 años y me jubilé a los 62, pero con el 18% de penalización”, explica Crespo en un vídeo difundido por Asjubi40. Tras dos años sin encontrar una nueva oportunidad laboral, la jubilación fue su única opción.

Desde Asjubi40 aseguran que el caso de Crespo “no es una excepción” y reclaman que se ponga fin a lo que consideran una “condena injusta”. Subrayan que hay colectivos que pueden jubilarse incluso antes de los 60 sin verse afectados por estos coeficientes, como es el caso de los mineros, los artistas, los policías locales o los funcionarios de clases pasivas. Por ello, piden que se reconozca el esfuerzo de quienes han contribuido durante más de 40 años al sistema y que, al llegar a la jubilación, no se vean castigados por circunstancias que escapan a su control.

Santiago Menchero y Kike Román nos hablan de la Asociación Asjubi40, nacida por la injusticia hacia los pensionistas de penalizar su jubilación. Se encuentran en medio de un proyecto de ley que podría cambiarles la vida.

La asociación ha intensificado su campaña en redes sociales y ante las instituciones para lograr una reforma que elimine estos recortes para quienes han cotizado más de cuatro décadas y se han jubilado de forma anticipada e involuntaria.

¿Qué es Asjubi40?

Asjubi40, acrónimo de 'Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 o más años cotizados’, es una organización nacida en 2016 que representa a cerca de 900.000 jubilados en España.

Su objetivo principal es eliminar los coeficientes reductores que penalizan de forma permanente las pensiones de quienes, tras haber cotizado más de 40 años, se ven obligados a jubilarse anticipadamente, ya sea por causas voluntarias o forzosas.

La asociación no tiene sede física, no cobra cuotas y no está vinculada a ningún partido político. Su lucha se centra en una única reivindicación: una jubilación justa y sin recortes para quienes han contribuido de forma prolongada al sistema de la Seguridad Social

La asociación ha impulsado diversas acciones para visibilizar su causa, incluyendo campañas en redes sociales como “Asjubi40 Habla” y la presentación de una queja ante la Comisión Europea, argumentando que las penalizaciones actuales violan principios de equidad y justicia social.

Además, han promovido la Proposición de Ley 122/000105, respaldada por el Grupo Mixto del Congreso, que busca eliminar estas penalizaciones para las largas carreras de cotización. Aunque la propuesta no contempla retroactividad económica, su aprobación beneficiaría tanto a los pensionistas actuales como a los futuros .