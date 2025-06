Un auxiliar de vuelo de ‘British Airways’ detenido tras bailar desnudo en el baño: “Creemos que el tipo se tomaba pastillas cuando se suponía que estaba trabajando”

Avión aterrizando (Shutterstock).

Los vuelos largos dan para mucho. Hay personas que para entretenerse, leen, ven películas, juegan a las cartas o, simplemente, intentan dormir. Lo que pasa que, si eres un azafato hacer alguna de estas cosas mientras estás de servicio, podría estar algo regular, sobre todo, si acabas detenido. Aunque pueda parecer un caso extremo o, incluso, inventado, es lo que le ha sucedido a un auxiliar de vuelo de British Airways, después de que fuera encontrado bailando desnudo en el baño.

El origen de los hechos: una desaparición

El avión de la compañía británica salió de San Francisco con destino al aeropuerto londinenses de Heathrow. Los auxiliares de vuelo comenzaron repartir la comida y la bebida a los pasajeros y fue ahí cuando se percataron de que unos de sus compañeros faltaba. Empezaron a buscarle por todo el Airbus A380-800 de dos pisos y la sorpresa llegó cuando el jefe de la tripulación dio con él: estaba en un baño desnudo y bailando. Rápidamente —y completamente atónitos— lo vistieron con un pijama de repuesto de la primera clase. Una vez ataviado con su nuevo outfit, lo acompañaron hasta la zona de business y lo sentaron en uno de los asientos de lujo durante el resto del viaje, tan sólo quedaban 10 horas y media.

“Creemos que el tipo se tomaba pastillas cuando se suponía que estaba trabajando”

El resto de los auxiliares de vuelo tuvieron que trabajar sin parar durante todo el trayecto para cubrir la falta de su compañero. “Creemos que el tipo se tomaba pastillas cuando se suponía que estaba trabajando. Es algo extraordinario”, le contó uno de los empleados de este vuelo a The Sun. “En lugar de preguntar a los pasajeros si comían pollo o carne, se desnudaba y bailaba en el baño”, añadió. Según relató, estuvieron un largo rato para encontrarle y cuando, por fin, dieron con él estaba “completamente inconsciente”.

Fueron los propios directivos de British Airways los que alertaron a la policía del suceso. Por ello, cuando el Airbus tocó suelo en Heathrow a las 11 de la mañana, varios agentes ya esperaban al azafato bailarín para arrestarle. Los médicos le atendieron y después, le bajaron del avión en silla de ruedas. Tal y como ha podido saber el medio británico, el azafato ha sido despedido.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Otro caso similar: una azafata despedida por hacer ‘twerking’

Otro caso parecido nos alerta del peligro de no controlar bien las celebraciones. En esta ocasión, Nelle Diala, una joven que había superado el periodo de prueba de seis meses con Alaska Airlines, subió un vídeo a TikTok para celebrar la firma del contrato. En la publicación salía haciendo twerking en uno de los aviones de la compañía con el mensaje: “Ghetto bitch till I D-I-E, don’t let the uniform fool you” (Perra del guetto hasta la muerte, no dejes que el uniforme engañe).

Lo que Diala no sabía es que el vídeo no tardaría en volverse viral y que ese sería el motivo de su despido. Según explicó, la empresa le acusó de “violar la política de redes sociales de la aerolínea”. “No hubo discusión ni oportunidad de defenderme ni una investigación adecuada”, añadió. Tal vez debería haber hecho una celebración más aburrida y menos peligrosa: irse a tomar algo con sus amigas.