Renunciar a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones es “un error”, Hacienda puede adelantar el dinero para tributar

Uno de los principales motivos que llevan a los herederos a renunciar a sus herencias es que no tienen dinero suficiente para pagar el impuesto de sucesiones que hay que tributar antes de recibirlas, lo que los expertos consideran “un error”. A pesar de ello, según datos del Consejo General del Notariado, en 2024 se efectuaron 348.000 herencias, de las que 54.811 fueron rechazadas por sus herederos.

El impuesto de sucesiones “lo deben pagar las personas que reciben una herencia. Es decir, cuando alguien muere y deja bienes, dinero o propiedades a sus herederos, estos tienen la obligación de declarar y pagar impuestos por ese valor recibido”, señala Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

El principal problema que genera este impuesto a los herederos es que Hacienda exige su pago antes de poder acceder legalmente a los bienes de la herencia. Por ello, “si el heredero no tiene dinero propio para hacer frente al pago, supone un impedimento importante, porque si no paga el impuesto, no tiene la herencia, pero si no tiene la herencia, no puede pagar el impuesto”, reconoce Manuel Hernández.

No obstante, Hacienda permite utilizar el dinero que hay en las cuentas del fallecido para pagar el impuesto de sucesiones. Es posible usar parte de ese capital heredado para liquidar la deuda tributaria y así acceder a la herencia sin necesidad de recurrir a préstamos o avales. Esto no significa que “se pueda disponer libremente del dinero antes de pagar el impuesto. Lo que se permite es una autorización específica para hacerlo con ese dinero, no para usarlo en otros fines”, señala el abogado.

Cómo pagar con el dinero de la herencia

Existe un procedimiento para que el banco autorice el uso del dinero heredado para pagar el impuesto, ya que no puede entregar el dinero directamente al heredero. Para ello hay que seguir unos pasos y el primero es acudir al banco donde el fallecido tenía su capital e informar del fallecimiento y de que se quiere usar ese dinero para pagar el impuesto de sucesiones.

También hay que solicitar un certificado del saldo de las cuentas porque es necesario saber cuánto dinero hay exactamente y en qué cuentas. A continuación se pide autorización para hacer un pago directo a Hacienda. En estos casos el banco puede transferir directamente el importe del impuesto a la Agencia Tributaria desde la cuenta del fallecido.

A los herederos les exigen determinados documentos como el certificado de defunción, el libro de familia, el testamento si lo hay y el modelo del impuesto ya calculado. Una vez hecho el pago, ya se puede continuar con el proceso de aceptación de la herencia.

¿Y si el dinero no es suficiente?

Hay casos en los que el dinero que hay en las cuentas del fallecido no es suficiente para cubrir el impuesto, sobre todo si hay bienes inmuebles o inversiones que aumentan el valor total de la herencia. Entonces, “la cosa se complica, y el camino es otro”, señala el abogado.

Recomienda pagar una parte con el dinero disponible y después solicitar un fraccionamiento o aplazamiento del impuesto a Hacienda. Los herederos también deben contemplar la posibilidad de vender algún bien heredado una vez aceptada la herencia para completar el pago, aconseja Manuel Hernández.

Reconoce que “el proceso de heredar ya es de por sí emocionalmente complicado, y esta medida permitida por Hacienda alivia la carga económica inicial que supone cumplir con los impuestos sin haber podido usar aún nada de la herencia. Se trata de una solución a disposición de los herederos que deben contemplar antes de pensar en rechazar una herencia por no contar con dinero suficiente para el pago de los impuestos que corresponden”.