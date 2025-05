Ten cuidado al pasear a tu perro: es la peor época ante uno de sus peligros, advierten los veterinarios

Una mujer pasea a su perro. (Pexels)

La llegada de la primavera y el verano trae consigo agradables paseos al aire libre, donde nuestros fieles compañeros caninos pueden disfrutar de la naturaleza. Las zonas con abundante vegetación son especialmente atractivas para estos animales, quienes se deleitan al correr libres en amplios campos y parques. Sin embargo, este placer viene acompañado de un potencial peligro: las espigas. Aunque a simple vista pueden parecer inofensivas, estas pequeñas plantas secas pueden actuar como agujas para nuestros amigos de cuatro patas, un riesgo que cada vez recibe más atención de la comunidad veterinaria.

Las espigas son estructuras vegetales pequeñas, puntiagudas y secas que, al desprenderse de las plantas, pueden adherirse al pelaje de los perros. La preocupación de los veterinarios radica en que estas espigas tienen la capacidad de penetrar la piel de los animales, causando infecciones dolorosas y difíciles de tratar.

Esto le ocurrió a la mascota de Martha, una joven conocida como @marthathedogmom en redes sociales que comparte sus conocimientos en el cuidado perruno. En una de sus publicaciones, Martha asegura que “las espigas son una de las principales causas de operaciones quirúrgicas a perros en esta época del año". “Esta tontería de planta, que parece inofensiva, no sabéis el daño que les puede llegar a hacer”, asegura. Es algo que conoce de primera mano, pues el año pasado tuvo que operar a uno de sus perros por culpa de las espigas.

Según cuenta la joven, a su perro Blue se le clavó una espiga en la pata, sin que ella se diese cuenta. Pasó el tiempo y, al no actuar ante la herida, al animal le salió un granuloma de tamaño considerable que el veterinario tuvo que extirpar.

Consejos para prevenir daño por espigas

Para evitar que otros dueños pasen por lo mismo, Martha ha publicado una serie de consejos “para evitar problemas con las espigas”. Lo principal es hacer revisiones regulares de las zonas más vulnerables, principalmente las patas y las orejas. La nariz, los ojos, la cavidad torácica y la zona urogenital también son zonas sensibles. “Pero el punto más importante es entre las pezuñas”, insiste Martha. La revisión debe hacerse sobre todo en perros de pelo largo, ya que sus posibilidades de acumular espigas entre el pelaje son significativamente mayores.

Aunque los perros poseen un sistema inmunológico diseñado para combatir cuerpos extraños, la capacidad de las espigas para causar problemas de salud no debe subestimarse. Según Martha, la espiga “tiene una facilidad como una aguja de meterse dentro de la piel y viajar por todo el cuerpo“. En ciertos casos, las espigas no solo desencadenan reacciones en la piel, sino que pueden viajar internamente y afectar a órganos vitales, ocasionando complicaciones serias si no se tratan a tiempo.

Desde el Hospital Veterinario Puchol explican que las espigas desatendidas pueden provocar problemas como la otitis, infecciones en las heridas, lesiones oculares o incluso debilidad en las extremidades si la espiga logra viajar hasta la columna vertebral.

“Si tienes suerte, su cuerpo lo va a identificar como un cuerpo extraño y lo va a expulsar. Pero si no, van a tener que abrir quirúrgicamente a tu perro”, advierte la joven.