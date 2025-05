Isabel Allende presenta su nuevo libro en ‘La Revuelta’, se lleva la foto de Leiva desnudo y expone la vida sexual de Broncano, que asegura ser “muy vigoroso”: “Ella no está de acuerdo”

Isabel Allende presenta 'Mi nombre es Emilia del Valle' en 'La Revuelta' (RTVE)

Hoy ha pasado por La Revuelta Isabel Allende, escritora chilena, la más leída en español de todo el mundo, con más de 80 millones de libros vendidos y una vida que ha cruzado dictaduras, exilios y una carrera literaria que sigue viva y ruidosa a sus 82 años: ha presentado Mi nombre es Emilia del Valle, su nuevo libro. Dice que si hubiese ganado un dólar por cada libro que ha vendido, viviría en una mansión. Pero no es el caso.

El proceso de escritura de Isabel Allende

Quitándole importancia a los números y las ventas, asegura que lo que más le gusta “es el proceso de la escritura”: cada novela “es una semilla que nace en la panza y empieza a crecer hasta molestarme”, cuenta. Esa molestia ha sido el germen de ese nuevo libro, una obra que mezcla memoria familiar con historia política. En Mi nombre es Elena del Valle, vuelve a ese árbol genealógico que tantas ramas Etorcidas le ha dejado. Habla de su abuelo, que aparece descrito como “un violador y un asesino”. Dice que esa fue una parte dolorosa, pero que lo que de verdad rompió su vínculo con parte de su familia materna fue su representación directa del horror bajo la dictadura de Pinochet.

Explica también que, para ella, el 8 de enero es una fecha sagrada en la que siempre empieza a escribir - si ha acabado el libro anterior, claro - desde aquella primera novela, La casa de los espíritus , convertida ya en un mito y que nació un 8 de enero de 1981. Isabel estaba en Caracas cuando recibió la noticia de que su abuelo estaba muriendo. Le escribió una carta, que acabó transformándose en un manuscrito y luego en el fenómeno que es hoy en día. Desde entonces, cada nuevo libro arranca el mismo día. No tiene notas, ni guion. Si es histórica, investiga, pero la parte creativa, dice, nunca sabe como va a ser en un principio. Cuando empieza a escribir, su método es la inmersión: “Me imagino la situación completa, la temperatura, los olores, todos los detalles. Lloro cuando escribo las escenas tristes”.

Recordó cómo conoció a su actual marido, Roger Cukras. “Tenía 76 años y no tenía tiempo que perder”, dice que le dejó caer a Roger en un principio, mientras explica que se escribieron durante seis meses antes de verse en Nueva York. Su idea inicial era que fueran simplemente amantes. Pero acabaron casándose. “Yo esperaba un parecido a Antonio Banderas y me encontré con un anciano de 80 años”, dice entre risas, “pero cuando hay cariño y otras cosas…”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Isabel Allende revela los secretos de Broncano

Para ser la escritora en español más leída en todo el mundo, Isabel tiene una actitud como de brisa de aire fresco: no evita hablar de sexo, de amor, ni de marihuana. Cuenta que mantiene su “fogosidad” gracias a la marihuana. Mantiene también el humor: ha exigido reciprocidad de Broncano antes de darle su regalo, con un “si me das algo, te doy algo, si no, no”, a lo que el presentador a respondido invitando a la escritora a revisar su mesa, por si algo le gustaba. Allende ha ido directa: “Uy, aquí hay un señor en pelotas, este dámelo”, y así es como la escritora más leída en español (y la más traducida del mundo) se ha llevado una foto de Leiva desnudo.

Antes de darle su regalo, la escritora ha confesado haber hablado con Silvia Alonso - la novia de Broncano - para decidir lo que le hacía falta al presentador: “Afrodisíacos”. “Pero qué dices, hombre”, ha reaccionado David, sintiéndose insultado: “Habrás hablao’ con otra persona, porque yo soy muy fogoso” se ha empezado a defender, asegurándose vigoroso y “muy fogoso”. Isabel se ha reído un poco después de aconsejar que lo “chequee con ella”, pero ha parado en seco: “Bueno, ella no está de acuerdo”. Broncano no sabía dónde meterse.

El primer regalo: un libro con “todos” los afrodisíacos, recetas incluidas, aunque ha aconsejado que no los pruebe, porque “el Viagra funciona mejor y más rápido”. “Un momento”, ha frenado Broncano, todavía sintiéndose humillado, para que Silvia - que estaba entre el público - lo aclarase todo. Ella, lejos de desmentirlo, ha echado un poco en cara a Isabel que contase sus conversaciones ahí, “delante de todo el mundo”. Broncano ya ha sacado sus últimas cartas: “Pero ni siquiera le has dicho que hoy, en vez de siesta, me he arrimao’ un poco más...” y, aunque Silvia le ha dado la razón con eso, Isabel ha soltado una verdad: “Si lo tienes que contar, es porque sucede rara vez”. Luego le ha sacado unos bombones afrodisiacos de marihuana que, como no, Grison ha sido el primero en catar. Ya después Castella se ha echado uno a la boca, según dice con sonrisa pícara, “por saber” como es.

Cuando Broncano le ha querido hacer las clásicas, Isabel ha sido rápida, y no podía ser de otra manera: “¿Por qué no me das el patrimonio tuyo primero", a lo que Broncano le ha invitado a investigar en “cualquier medio español”. Ella ha hecho lo mismo: “Si tu te metes en Impuestos Internos vas a saber cuánto gano yo”. A la segunda: “¿Por qué te interesa?“, ha preguntado ella, a lo que el presentador asegura que es que se lo pide el Ministro de Interior. Para Isabel todo tiene que ser recíproco, pero Broncano le ha recordado que ya ha expuesto ante todo España cómo ha ido su mes. Isabel ha concedido: ”No ha sido malo, pero he estado viajando mucho. así que cuando vuelva a casa yo espero recuperar un poco. Pero se me está acabando la marihuana, así que si te sobra un poco...”.