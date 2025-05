Pedro Sánchez pide la expulsión de Israel de Eurovisión: “Nadie se llevó las manos a la cabeza con la expulsión de Rusia de competiciones internacionales”

Cristina Garmendia, José Manuel Albares, Yolanda Díaz, Óscar López, Pedro Sánchez y Ernest Urtasun, este lunes. (Jesús Hellín/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado de lleno este lunes en la controversia en torno a la participación de Israel en Eurovisión, un festival que el sábado por la noche fue más que musical, generando un choque político que aún colea.

RTVE, amenazada de sanción por la UER, organizadora, se mantuvo en su postura y lanzó un mensaje a la audiencia antes de emitir el certamen: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. De inmediato, el PP reaccionó en contra, reconociendo algunos de sus dirigentes el voto por Israel “sin haber escuchado la canción”. Desde la oposición se llega a acusar a la cadena pública y al mismo ejecutivo de haber lastrado las opciones de la representante española, la sevillana Melody. Quedó antepenúltima.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión. (Reuters/Denis Balibouse)

“La bofetada la hemos escuchado desde Jerusalén”

Israel ganó el televoto en España, en concreto la canción New day will rise, de Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, aprovechó para dirigirse a Sánchez en redes sociales: “Los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén”.

Hoy, Sánchez, en un acto convocado con motivo de ofrecer el impacto económico de la cultura en España, ha comenzado su intervención refiriéndose al festival: “Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares, tampoco en la cultura”, afirmado.

Actuación de Melody este sábado en Basilea. (Reuters/Denis Balibouse)

Melody: “Se han dicho muchas cosas”

La final de Eurovisión este sábado acaparó una audiencia abrumadora, llegando a superar el 50% de cuota de pantalla, cifra solo reservada a grandes ocasiones. La atención estaba en Melody y su Esa diva, la apuesta de RTVE surgida del Benidorm Fest, pero ya en los días previos, desde la semifinal en la que participó Israel, la cita ganó ingredientes. Tony Aguilar y Julia Varela, voces de la pública, pronunciaron lo siguiente antes de la actuación de Yuval Raphael: “Las víctimas de los ataques israelís en Gaza superan ya las 50 mil personas. Entre ellas, más de 15.000 niños y niñas”.

Fue a raíz de estas palabras la amenaza de la UER a RTVE, que no solo no se echó atrás, sino que por voz de toda la corporación, ya no solo de sus presentadores, emitió el ya mencionado mensaje antes del inicio de la gala.

Este lunes, Melody ha llegado a España, no a Madrid como se esperaba, con la delegación de RTVE, sino a Sevilla, su tierra, junto a su pareja. No ha hecho declaraciones, pero ha prometido hacerlas en una rueda de prensa: “Se han dicho muchas cosas que no son verdad”, se ha limitado a decir la artista.